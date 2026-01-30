Mai multe produse Danone, retrase din magazine. Sunt periculoase

Danone a anunțat retragerea a mai multor loturi de formulă pentru sugari Aptamil în Germania, ca urmare a unei alerte legate de toxina cereulide, inițial semnalată la produsele Nestlé, potrivit Reuters.

Compania franceză a trimis distribuitorului Alliance Healthcare o scrisoare prin care solicita scoaterea de pe rafturi a produselor fabricate între mai și august 2025. Documentul precizează că loturile mai vechi ar fi putut fi deja epuizate, în condițiile în care livrările recente au completat stocurile.

Săptămâna trecută, Danone comunicase deja retrageri, fără a detalia însă mărci sau piețe, subliniind că produsele sale respectă toate standardele de siguranță.

Problemele legate de cereulidă au apărut inițial în decembrie 2025 și au crescut în intensitate în ianuarie, când Nestlé a retras loturi din gamele SMA, BEBA și NAN.

Cereulida, o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus, poate provoca greață și vărsături și a determinat retrageri în mai multe țări europene, afectând și alți producători francezi precum Lactalis și Vitagermine. Pierderile din industrie sunt estimate la peste un miliard de dolari.

Acțiunile Danone au scăzut cu aproape 13% în ultimele două săptămâni, pe fondul incertitudinilor generate de contaminare. În paralel, autoritățile franceze verifică posibila legătură dintre formula contaminată și decesele a doi sugari.

Oficiul Federal German pentru Protecția Consumatorului și Siguranța Alimentelor a confirmat joi că anumite loturi Aptamil sunt retrase, precizând că alerta oficială se emite doar dacă produsele au ajuns efectiv la consumatori.

Și sortimentul de lapte praf NAN 1 Comfortis 800g, produs de Nestle, a fost retras de pe rafturile retailerilor Kaufland şi Lidl. Cei care l-au achiziționat sunt rugați să nu-l utilizeze şi să-l returneze în magazine, pentru a-şi recupera banii.

„Rechemarea a fost inițiată din prudență, după identificarea unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, existând posibilitatea prezenței cereulidei în anumite loturi”, a precizat ANSVSA.