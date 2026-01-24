Sortiment de lapte praf, vândut de Nestlé, retras din Lidl și Kaufland

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de pe piață a sortimentului de lapte praf NAN 1 Comfortis 800g, produs de Nestle, vândut în magazinele Kaufland și Lidl, după ce a fost identificată o posibilă contaminare cu cereulidă. Clienții care au achiziționat produsul sunt sfătuiți să nu îl utilizeze și să îl returneze în magazine pentru rambursarea banilor.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează că Nestlé România, împreună cu retailerii Kaufland și Lidl, a inițiat extinderea rechemării pentru lotul 53260346AA de formulă de lapte NAN 1 Comfortis 800g, cu data limită de consum 30.11.2027.

Rechemarea a fost decisă din prudență, după identificarea unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, existând posibilitatea prezenței cereulidei. Până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului produsului.

Autoritățile recomandă consumatorilor care au achiziționat produsul din lotul menționat să nu îl utilizeze și să nu îl ofere spre consum, și să îl returneze la magazinul de unde a fost cumpărat pentru rambursarea contravalorii.

De asemenea, clienții pot contacta gratuit Nestlé România la 0800 863 785, luni–vineri între 09:00 și 18:00, sau prin email la contact@ro.nestle.com. Nu toate loturile produselor din gamă sunt afectate, iar lista completă a produselor și loturilor rechemate este disponibilă pe site-ul ANSVSA.

Gigantul elvețian Nestle a anunțat retragerea voluntară a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari din mărcile SMA, BEBA și NAN în Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia și Franța, din cauza prezenței potențiale a unei toxine care poate provoca greață, vărsături și crampe abdominale.

Operațiunea, care a început în decembrie la o scară mai mică, nu a fost asociată cu cazuri confirmate de boală și reprezintă o provocare pentru noul director general Philipp Navratil, care încearcă să relanseze creșterea companiei prin revizuirea portofoliului Nestle.