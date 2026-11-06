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Un bărbat din Bistrița a amenințat că aruncă în aer un tren de călători. Ce amendă a primit

Un bărbat din Bistrița a amenințat că aruncă în aer un tren de călători. Ce amendă a primittren CFR / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 62 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, a fost amendat cu 4.000 de lei după ce a apelat numărul de urgență 112 și a amenințat că aruncă în aer un tren de călători care se deplasa spre Brașov. Polițiștii l-au identificat înainte ca garnitura să ajungă la destinație, iar verificările nu au scos la iveală obiecte sau dispozitive periculoase.

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Incidentul s-a petrecut vineri, 6 noiembrie 2026. Bărbatul se afla într-un tren de călători care traversa județul Prahova, cu direcția municipiul Brașov, când a sunat la 112 și a anunțat că intenționează să arunce garnitura în aer.

Polițiștii de la Serviciul Regional de Poliție Transporturi Brașov, împreună cu cei din Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, au demarat verificările pentru identificarea persoanei care efectuase apelul.

Oamenii legii au stabilit identitatea bărbatului înainte ca trenul să intre în stația CF Brașov. La sosirea garniturii, polițiștii au verificat pasagerii și l-au găsit pe apelant, un bărbat de 62 de ani din Bistrița-Năsăud.

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cale ferata

cale ferata / sursa foto: dreamstime.com

Ce au găsit polițiștii asupra bărbatului

În urma controlului corporal, agenții nu au descoperit obiecte sau dispozitive care să reprezinte un pericol pentru călători.

Bărbatul a recunoscut că a apelat numărul 112, iar verificarea istoricului telefonului mobil a confirmat că el efectuase apelul.

Pentru utilizarea abuzivă a numărului de urgență, acesta a primit o amendă de 4.000 de lei. Sancțiunea a fost aplicată în baza OUG 34/2008, act normativ care reglementează organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Bărbatul urmează să fie evaluat medical

După incident, autoritățile au inițiat demersurile necesare pentru ca bărbatul să fie supus unei evaluări medicale de specialitate.

Personalul medical urmează să stabilească dacă starea acestuia impune internarea, cu respectarea prevederilor legale.

Polițiștii atrag atenția că apelurile false sau abuzive la 112 determină mobilizarea inutilă a echipajelor de intervenție și pot îngreuna intervenția autorităților în cazul unor urgențe reale.

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