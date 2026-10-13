Sistemul medical din România riscă să ajungă în imposibilitatea de a funcționa normal dacă bugetul nu va fi suplimentat în următoarele două-trei săptămâni, susține ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. Pentru asigurarea funcționării instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății sunt necesare aproape 800 de milioane de lei până la sfârșitul anului, în timp ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate are nevoie de 6,4 miliarde de lei pentru finanțarea spitalelor, a programelor medicale și a medicamentelor compensate.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat marți că lipsa unei rectificări bugetare în următoarele două-trei săptămâni ar putea pune în pericol funcționarea sistemului medical din România. Potrivit acestuia, problemele financiare afectează atât instituțiile finanțate direct de Ministerul Sănătății, cât și serviciile susținute prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Oficialul consideră că este necesară formarea unui guvern cu mandat deplin, care să poată adopta o rectificare bugetară pozitivă pentru sănătate.

În lipsa unei asemenea decizii, ar putea fi luată în calcul o soluție legislativă prin Parlament, însă aceasta ar implica anumite riscuri.

„În două-trei săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcţionarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncţionare atât pe palierele care privesc bugetul sau funcţionarea instituţiilor pe care le finanţează Ministerul Sănătăţii, cât şi pe palierul pe care-l asigură Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul sănătăţii. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsită o soluţie de rectificare bugetară prin Parlament foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri, din punctul meu de vedere”, a afirmat Cseke Attila într-o conferință de presă.

Ministrul interimar a insistat asupra urgenței situației și a susținut că actualele resurse financiare nu mai permit amânarea unei decizii.

„Nu se mai poate aştepta”, a transmis acesta.

Pentru instituțiile finanțate direct de Ministerul Sănătății, necesarul bugetar până la sfârșitul anului se apropie de 800 de milioane de lei. Din această sumă, 227 de milioane de lei sunt necesare urgent pentru a asigura funcționarea serviciilor medicale în luna noiembrie.

Cseke Attila a prezentat principalele cheltuieli care trebuie acoperite în perioada următoare:

102 milioane de lei pentru cheltuielile salariale ale unităților de primiri urgențe;

44 de milioane de lei pentru cheltuielile materiale ale unităților de primiri urgențe, în principal pentru medicamente;

25 de milioane de lei pentru cheltuielile materiale ale Serviciului de Ambulanță;

56 de milioane de lei pentru completarea finanțării Programului Național HIV/SIDA.

Potrivit ministrului, aceste fonduri trebuie alocate cel târziu la începutul lunii noiembrie. În caz contrar, există riscul ca unitățile de primiri urgențe și Serviciul de Ambulanță să nu mai poată asigura toate activitățile necesare îndeplinirii atribuțiilor lor.

Pentru luna decembrie, necesarul financiar estimat se ridică la alte 550-560 de milioane de lei, destinate mai multor categorii de cheltuieli.

Cseke Attila a explicat că Ministerul Sănătății a folosit deja posibilitățile de redistribuire a fondurilor disponibile, prin transferuri între diferite titluri bugetare. În opinia sa, această soluție nu mai poate acoperi nevoile actuale ale sistemului.

„Nu mai există niciun fel de prerogativă a ministrului Sănătăţii, indiferent că este interimar sau cu mandat plin, de a mai muta sume de bani dintr-un titlu în altul, pentru că nu mai avem de unde să luăm aceste sume de bani. De unde am putut să luăm am făcut aceste transferuri. De aici încolo doar un guvern cu mandat plin poate să facă aceste lucruri”, a explicat ministrul interimar.

Astfel, suplimentarea bugetului ar urma să depindă de adoptarea unei rectificări bugetare, în condițiile în care ministerul susține că nu mai dispune de rezerve suficiente pentru a acoperi cheltuielile urgente.

Problemele bugetare vizează și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Potrivit lui Cseke Attila, până la sfârșitul anului sunt necesare 6,4 miliarde de lei pentru finanțarea spitalelor, a programelor derulate de CNAS și a medicamentelor compensate, precum și pentru celelalte servicii aflate în responsabilitatea instituției.

Ministrul interimar a subliniat că, fără rectificare bugetară, CNAS nu va mai dispune de fondurile necesare pentru susținerea sistemului medical.

Necesarul financiar vizează, astfel, atât funcționarea serviciilor de urgență și a ambulanțelor, cât și finanțarea spitalelor și accesul pacienților la tratamente și medicamente compensate.