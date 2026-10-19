Republica Moldova. Tiraspolul intenționează să introducă manuale rusești de istorie în școlile cu predare în limba ucraineană din regiunea transnistreană. Cărțile ar promova narațiuni ale Federației Ruse despre războiul împotriva Ucrainei. Manualele au fost elaborate cu participarea lui Vladimir Medinski, consilier al președintelui rus Vladimir Putin. Asociația Promo-LEX avertizează asupra riscurilor acestei inițiative.

Intenția de a introduce noile manuale este semnalată în raportul Promo-LEX privind evoluțiile din regiunea transnistreană în perioada iulie-septembrie 2026. Organizația califică această perspectivă drept îngrijorătoare.

Potrivit raportului, manualele sunt asociate unor narațiuni propagandistice promovate de autoritățile ruse în legătură cu războiul declanșat împotriva Ucrainei. La elaborarea lor a participat Vladimir Medinski, consilier al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

Promo-LEX amintește că Medinski este sancționat de Uniunea Europeană pentru rolul său în propaganda guvernamentală rusă. Introducerea acestor materiale în școlile cu predare în limba ucraineană ar putea influența modul în care elevii înțeleg istoria și evenimentele actuale din regiune.

Raportul semnalează și implicarea frecventă a elevilor de etnie ucraineană în activități de propagandă și de educație prezentată drept „patriotică”. Unele dintre aceste activități au și o componentă militarizată.

Potrivit Promo-LEX, ele promovează loialitatea față de regimul de ocupație și față de așa-numita „identitate transnistreană”.

În anul de studii 2025-2026, în regiunea transnistreană funcționau trei școli cu predare în limba ucraineană. Acestea se află la Tiraspol, Râbnița și Bender. În total, în cele trei instituții învățau 423 de elevi.

Datele evidențiază situația comunității ucrainene din regiune și provocările cu care se confruntă copiii care studiază în limba maternă. În acest context, introducerea unor manuale care promovează versiunea rusă asupra istoriei ridică noi semne de întrebare privind conținutul educației oferite elevilor.

Promo-LEX atrage atenția și asupra presiunilor exercitate asupra tinerilor din regiunea transnistreană. Pe fondul deficitului de personal, studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior ar fi supuși presiunilor pentru a urma pregătire militară.

Aceștia ar fi îndemnați să semneze contracte pe termen lung cu așa-numitul minister al apărării de la Tiraspol.

Potrivit organizației, tinerii care refuză riscă represalii. Printre acestea se numără inclusiv privarea ilegală de libertate.

Raportul semnalează astfel o serie de probleme care vizează atât educația, cât și libertatea de alegere a tinerilor. Presiunile descrise de Promo-LEX apar într-un context în care instituțiile din regiune promovează activități cu caracter patriotic și militarizat.

În același timp, raportul constată un interes tot mai mare pentru școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Cu toate acestea, elevii, părinții și profesorii continuă să se confrunte cu presiuni.

Printre problemele semnalate se numără promovarea unor narațiuni despre presupusa „falsificare a istoriei” și „reabilitarea nazismului”. Astfel de acuzații sunt invocate în contextul discuțiilor despre educație și despre identitatea lingvistică și culturală a populației din regiune.

Situația școlilor cu predare în limba română rămâne una dintre problemele importante în relația dintre Chișinău și administrația de facto de la Tiraspol. Funcționarea acestor instituții și accesul copiilor la educație în limba română reprezintă teme recurente în discuțiile privind drepturile fundamentale în regiune.

În acest context, Promo-LEX subliniază că sprijinirea școlilor cu predare în limba română trebuie să rămână o prioritate a politicilor de reintegrare a Republicii Moldova.

Organizația consideră necesară inclusiv extinderea capacității de școlarizare și facilitarea integrării copiilor alolingvi în instituțiile de învățământ cu predare în limba română.

Măsurile ar putea contribui la îmbunătățirea accesului la educație și la protejarea drepturilor elevilor din regiune. Totodată, susținerea acestor școli este importantă pentru ca părinții și copiii să poată alege liber limba în care învață.

Raportul Promo-LEX pentru perioada iulie-septembrie 2026 evidențiază astfel mai multe provocări în domeniul educației din regiunea transnistreană. Printre acestea se numără intenția de introducere a manualelor rusești de istorie în școlile ucrainene, activitățile de propagandă și militarizare adresate elevilor și tinerilor, precum și presiunile asupra instituțiilor cu predare în limba română.