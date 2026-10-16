Naționala din România a ajuns în semifinalele Unity EURO Cup 2026, competiție organizată de UEFA și Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), la care au participat 22 de echipe din Europa. Turneul s-a desfășurat pe 15 octombrie, la Coverciano, centrul tehnic al Federației Italiene de Fotbal, în apropiere de Florența.

România a participat pentru prima dată la această competiție, iar echipa a avut un parcurs cu patru victorii în cele cinci meciuri disputate. Tricolorii au învins Austria, Albania, Belgia și Malta, reușind să ajungă până în semifinale.

Selecția jucătorilor a avut loc în urma turneului „Împreună pe teren”, organizat în iunie, la București, cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiaților.

La competiție au participat peste 60 de persoane, inclusiv refugiați din Ucraina și Afganistan, lucrători umanitari și reprezentanți ai instituțiilor implicate în sprijinirea refugiaților.

Inițiativa participării României la Unity EURO Cup a aparținut Federației Române de Fotbal, cu sprijinul UNHCR, UEFA și al Clubului Cultural și Sportiv Studențesc „Tei”.

Trofeul ediției din acest an a fost câștigat de Letonia, care a învins Republica Irlanda cu scorul de 2-1 în finală. Partida a fost arbitrată de italianul Maurizio Mariani, arbitru internațional UEFA.

Competiția a reunit refugiați și membri ai comunităților gazdă în echipe mixte. Fiecare formație a avut șapte jucători refugiați și patru reprezentanți ai comunității gazdă, dintre care cel puțin trei femei. Organizatorii urmăresc să promoveze incluziunea socială și să faciliteze integrarea refugiaților prin sport.

„Suntem extrem de mândri de echipa noastră la prima sa participare la Unity EURO Cup”, a declarat Florin Șari, managerul de responsabilitate socială al FRF. Acesta a subliniat că fotbalul poate contribui la eliminarea barierelor și la crearea unui sentiment de apartenență.

Unity EURO Cup face parte din Strategia UEFA pentru Sustenabilitatea Fotbalului 2030, prin care organizația susține incluziunea refugiaților, a solicitanților de azil și a persoanelor strămutate.