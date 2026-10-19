James McAvoy, la un pas de moarte. Ce a pățit după o biopsie

Actorul scoțian James McAvoy, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit că a fost aproape să-și piardă viața în urma unor complicații apărute după o biopsie pulmonară. Într-un interviu acordat podcastului „Armchair Expert”, prezentat de Dax Shepard și publicat pe 12 octombrie 2026, actorul a povestit că plămânii i s-au prăbușit la două zile după procedură, în timp ce se afla singur acasă, potrivit Fox News.

Incidentul a avut loc înainte de filmările pentru „Glass”, producția din 2019 în care McAvoy l-a interpretat pe Kevin Wendell Crumb, personajul cunoscut și sub numele de „Bestia”. Actorul a petrecut două-trei săptămâni în spital, iar recuperarea a fost urmată de un program de reabilitare și pregătire fizică intensă, necesar pentru rolul din film.

McAvoy a explicat că medicii au observat o umbră pe unul dintre plămânii săi și au recomandat o biopsie pentru a verifica dacă exista o posibilă afecțiune canceroasă. Rezultatul a exclus cancerul, însă procedura a fost urmată de complicații grave.

„Mi-au făcut o puncție pulmonară pentru că au văzut o umbră pe plămân și au vrut să facă o biopsie pentru a verifica dacă era cancer. Nu era, ceea ce a fost o veste bună. Dar procedura a fost făcută greșit și aproape am murit”, a povestit actorul în podcast.

Potrivit relatării sale, la două zile după intervenție, plămânii i s-au prăbușit în timp ce se afla în pat, singur, acasă. Situația s-a agravat suficient de mult încât a avut nevoie de spitalizare prelungită și de tratamente complexe.

Actorul a spus că medicii au încercat mai multe metode pentru a-i curăța plămânii, însă primele intervenții nu au avut rezultatele dorite.

„Au încercat totul pentru a-i curăța, dar nimic nu funcționa”, a relatat McAvoy. El a explicat că echipa medicală a luat în calcul o operație mai amplă, care ar fi presupus deschiderea toracelui pentru îndepărtarea țesuturilor afectate și tratarea complicațiilor.

După perioada petrecută în spital, McAvoy a trebuit să-și recapete treptat forța fizică. Actorul urma să se pregătească pentru filmul „Glass”, regizat de M. Night Shyamalan, în care personajul său avea nevoie de o constituție musculară bine definită.

McAvoy a estimat că avea la dispoziție aproximativ patru-cinci luni pentru a se pregăti fizic înainte de filmări. Pentru a atinge forma necesară, a solicitat sprijinul unui antrenor personal care să-i organizeze antrenamentele și alimentația.

La început, programul nu a urmărit dezvoltarea masei musculare, ci recuperarea după problemele medicale. Actorul a explicat că, în primele patru săptămâni, antrenamentele au fost axate pe reabilitare și mișcări funcționale.

„Puteam să merg, dar nu puteam să alerg, să merg cu bicicleta sau să fac jogging”, a povestit el.

Ulterior, antrenorul a introdus treptat exerciții mai solicitante și un regim alimentar adaptat obiectivului de a câștiga masă musculară într-un interval relativ scurt.

În „Glass”, lansat în 2019, James McAvoy a revenit în rolul lui Kevin Wendell Crumb, personaj introdus în filmul „Split”, din 2016. Acesta prezintă 24 de identități distincte, iar una dintre ele, „Bestia”, se remarcă prin forță fizică și rezistență ieșite din comun.

Spre deosebire de „Split”, în care transformarea personajului apare în anumite momente, în „Glass” actorul interpretează „Bestia” pe o mare parte a duratei filmului. McAvoy a explicat că acest lucru l-a determinat să acorde o atenție deosebită aspectului fizic.

El a insistat ca pregătirea să fie realizată cu ajutorul unui specialist, nu doar prin antrenamente obișnuite la o sală de fitness. Antrenorul l-a ajutat să-și regleze alimentația și să-și crească treptat nivelul de efort după recuperare.

Relatarea lui McAvoy readuce în atenție perioada dificilă prin care a trecut înaintea unuia dintre proiectele sale cinematografice importante. Actorul a descris atât gravitatea complicațiilor, cât și dificultatea revenirii la nivelul fizic necesar pentru filmări.

Informațiile despre incident provin din mărturia sa publică în podcast. În absența unor documente medicale sau a unei evaluări independente, circumstanțele procedurii și responsabilitatea profesională nu pot fi stabilite separat de relatarea actorului.

James McAvoy și-a continuat ulterior cariera cinematografică, iar experiența povestită arată cât de solicitantă poate fi revenirea la activitate după o problemă medicală gravă, mai ales atunci când profesia presupune transformări fizice importante.