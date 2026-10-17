Papa Leon al XIV-lea va părăsi sâmbătă Spitalul Gemelli din Roma, după ce medicii au evaluat rezultatele analizelor și starea sa clinică și au stabilit că poate continua recuperarea în afara spitalului. Suveranul pontif a fost operat marți pentru extirparea lobului inferior al plămânului drept, după ce a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar.

Medicii Luigi Carbone și Stefano Margaritora au confirmat că papa este apt pentru externare, într-o notă publicată de Vatican.

„Ținând cont de rezultatele analizelor sangvine, de radiografia toracică efectuată în această dimineață (sâmbătă – n.red.) și de evaluarea stării sale clinice, Sfântul Părinte a fost considerat apt pentru a fi externat”, au transmis medicii.

Biroul de presă al Vaticanului a anunțat că suveranul pontif va pleca de la Spitalul Gemelli la începutul după-amiezii de sâmbătă și se va întoarce la Vatican.

Duminică, papa Leon al XIV-lea ar urma să rostească rugăciunea Angelus de la fereastra apartamentului pontifical, în fața credincioșilor reuniți în Piața Sfântul Petru. Aceasta ar fi prima sa apariție publică după internare, potrivit Reuters.

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar, potrivit Reuters. Marți, medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept, în cadrul unei intervenții chirurgicale efectuate la Spitalul Gemelli din Roma. Echipa medicală a anunțat că operația s-a desfășurat cu succes și că nu au apărut complicații.

Rugăciunea Angelus este rostită, în mod obișnuit, de papă de la fereastra Palatului Apostolic. În trecut, însă, atât Ioan Paul al II-lea, cât și papa Francisc au rostit rugăciunea de la fereastra camerelor lor de spital, în perioadele în care au fost internați la Spitalul Gemelli.