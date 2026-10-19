HAI România! Statul nu mai controlează Strada? Adrian Severin despre criza din Franța și Italia







Proteste împotriva scumpirilor, clădiri publice atacate, magazine devastate și confruntări cu poliția. Violențele din Franța și Italia readuc în centrul dezbaterii o întrebare: ce se întâmplă când autoritatea statului este contestată în stradă, iar nemulțumirea socială devine teren de recrutare pentru radicali? În această ediție a podcastului Hai România, Adrian Severin, fost ministru de Externe, analizează frământările europene, rolul extremei stângi și problemele integrării, pornind de la evenimentele relatate de presa franceză și italiană.

În Franța, Le Monde descrie un guvern pus sub presiune după manifestațiile din 17 octombrie. Premierul Sébastien Lecornu acuză grupări de ultrastânga de organizarea violențelor, în timp ce strategia autorităților pentru menținerea ordinii este contestată. O altă analiză a publicației arată cum poliția a fost depășită de amploarea mobilizării și de grupurile dispersate de participanți violenți.

În Italia, Sky TG24 relatează implicarea colectivelor radicale și a centrelor sociale în protestul de la Torino, dar și mobilizarea unor grupuri de adolescenți la Milano. Bilanțul publicat pentru incidentele de sâmbătă consemnează 28 de persoane arestate, dintre care șase cetățeni străini. La Milano, polițiștii au fost obligați să se retragă în fața atacurilor din Piazza Duomo.

Publicația italiană Open adaugă o distincție importantă: printre participanți se aflau tineri italieni din familii de imigranți, mobilizați prin TikTok, adesea fără legături cu organizațiile politice tradiționale. Relatarea descrie chiar retragerea unor colective studențești în fața escaladării violențelor. Cât din această explozie este revoltă socială, cât este radicalizare politică și cât ține de dificultățile de integrare?

Cum ajung revendicările legitime să fie acoperite de violență? De ce par autoritățile surprinse de mobilizări organizate public, pe rețelele sociale? Și cum poate statul să restabilească ordinea, păstrând încrederea cetățenilor și dreptul la protest? Alături de Adrian Severin, Dan Andronic discută despre capacitatea guvernelor europene de a răspunde acestei crize, despre cei care o exploatează politic și despre lecțiile pe care România ar trebui să le învețe.

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