Câinii și pisicile pot lua gripa de la oameni? Ce spun specialiștii

Câinii și pisicile se pot infecta, în anumite condiții, cu virusuri gripale de la oameni, însă astfel de cazuri sunt rare. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), pisicile pot contracta virusuri gripale sezoniere de la oameni, iar și câinii pot fi infectați cu anumite tulpini de gripă umană. Riscul depinde de tipul virusului și de expunere, iar câteva măsuri simple pot contribui la protejarea animalelor de companie.

Deși gripa este asociată în principal cu îmbolnăvirea oamenilor, virusurile gripale nu se limitează întotdeauna la o singură specie. Specialiștii fac însă o distincție importantă între gripa umană, gripa canină, infecțiile respiratorii frecvente la pisici și gripa aviară, care poate provoca forme grave de boală la anumite animale.

Virusurile gripale se transmit în principal prin particule respiratorii eliminate atunci când o persoană infectată tușește, strănută sau vorbește. În anumite situații, transmiterea poate avea loc și prin contactul cu suprafețe contaminate.

Dacă o persoană are gripă, apropierea prelungită de câine sau pisică poate favoriza expunerea animalului la virus. Totuși, simplul fapt că un animal locuiește în aceeași casă cu o persoană bolnavă nu înseamnă că se va infecta.

CDC precizează că pisicile pot contracta, ocazional, virusuri gripale sezoniere de la oameni. În cazul câinilor, infecțiile cu virusuri gripale umane sunt, de asemenea, posibile, deși transmiterea nu reprezintă un fenomen obișnuit.

Atunci când un animal se infectează cu un virus gripal, manifestările pot varia de la forme ușoare până la afecțiuni respiratorii mai serioase. Unele animale pot avea simptome discrete sau pot să nu prezinte semne evidente de boală.

La pisici, infecția gripală poate provoca strănut, tuse, febră, secreții nazale sau oculare, lipsă de energie și scăderea apetitului. În cazurile mai severe pot apărea complicații, inclusiv pneumonie.

La câini, tusea, secrețiile nazale, febra, oboseala și diminuarea apetitului pot indica o infecție respiratorie. Aceste manifestări nu confirmă însă, de unele singure, existența gripei. Mai multe boli pot produce simptome asemănătoare, motiv pentru care diagnosticul trebuie stabilit de medicul veterinar.

Gripa canină este o boală respiratorie contagioasă provocată de virusuri gripale de tip A care circulă la câini. Printre acestea se numără virusul A(H3N2), diferit de tulpinile sezoniere care provoacă frecvent gripa la oameni.

Potrivit CDC, până în prezent nu au fost raportate cazuri de infectare a oamenilor cu virusurile gripale canine. Acest lucru nu înseamnă că toate virusurile gripale au același comportament, ci că riscul trebuie evaluat în funcție de tulpina implicată.

În cazul pisicilor, expresia „gripă felină” poate crea confuzie. Afecțiunile cunoscute sub această denumire sunt provocate, de regulă, de calicivirusul felin și herpesvirusul felin, nu de virusurile gripale care circulă la oameni. Aceste infecții respiratorii feline nu se transmit oamenilor.

Dacă ai gripă, este recomandat să reduci temporar contactul foarte apropiat cu animalul de companie, mai ales cât timp ai simptome. Nu este necesar să îl izolezi complet de familie, dar poți lua câteva măsuri de precauție:

Spală-te pe mâini înainte și după ce îi pregătești hrana sau îi cureți spațiul.

Evită să tușești sau să strănuți în apropierea lui.

Nu îl săruta pe bot și evită contactul direct dintre fața ta și botul animalului.

Dacă este posibil, roagă o altă persoană din gospodărie să se ocupe de îngrijirea sa cât timp ești bolnav.

Urmărește apariția tusei, strănutului, febrei, secrețiilor nazale sau a schimbărilor de comportament.

Nu administra animalului medicamente pentru oameni fără recomandarea medicului veterinar. Unele substanțe utilizate pentru tratarea simptomelor umane pot fi toxice pentru câini și pisici.

Dacă animalul prezintă simptome respiratorii, refuză hrana, devine neobișnuit de apatic sau starea sa se agravează, este indicat un consult veterinar. Dificultățile de respirație, colapsul sau deteriorarea rapidă a stării generale necesită evaluare de urgență.

De asemenea, expunerea la păsări bolnave, la animale suspecte de gripă aviară sau la produse crude de origine animală poate schimba evaluarea riscului, în special pentru pisici. CDC avertizează că infecțiile cu virusul gripal aviar H5N1 pot provoca îmbolnăviri grave și chiar deces la pisici.