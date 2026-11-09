Județul Harghita se confruntă cu 32 de focare de rabie, boala fiind identificată atât la animale domestice, cât și la animale sălbatice. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la bovine, însă virusul a fost confirmat și la vulpi, ovine, câini și pisici. Autoritățile sanitar-veterinare le cer proprietarilor din Miercurea-Ciuc să își vaccineze pisicile, în special pe cele care circulă liber prin gospodării sau prin oraș. Potrivit directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Harghita, István Robert, boala a fost identificată în aproape toate comunele din zona Ciucului de Sus, dar și în municipiul Miercurea-Ciuc.

Din totalul celor 32 de focare, 18 au fost depistate la bovine, opt la vulpi, patru la ovine, unul la un câine și unul la o pisică.

Numărul bovinelor afectate este ușor mai mare decât cel al focarelor, deoarece în unele gospodării virusul a fost confirmat la câte două animale.

Potrivit conducerii DSVSA Harghita, situația nu înregistrează, în prezent, creșteri sau scăderi semnificative. Totuși, autoritățile urmează să verifice alte trei suspiciuni de rabie, în cursul zilei de marți.

În localitățile afectate, cea mai mare parte a animalelor a fost deja vaccinată, iar acțiunile de imunizare continuă. Medicii veterinari merg din gospodărie în gospodărie pentru vaccinarea câinilor și pisicilor.

O atenție deosebită este acordată municipiului Miercurea-Ciuc, unde proprietarii sunt îndemnați să își vaccineze pisicile, mai ales dacă acestea au acces în afara locuinței și circulă liber prin gospodării sau pe străzile orașului.

Directorul DSVSA Harghita le recomandă oamenilor să se adreseze cabinetelor veterinare, unde imunizarea poate fi realizată rapid. Pentru transportul animalelor, proprietarii pot primi inclusiv cuști speciale.

Acțiunile de imunizare vor continua până la finalul anului. DSVSA Harghita așteaptă o rectificare bugetară pentru achiziționarea a încă 20.000 de doze de vaccin.