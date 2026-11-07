Aproximativ 30 de câini au murit în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă noaptea la un adăpost din satul Bordea, comuna Grajduri, județul Iași. În adăpost se aflau aproximativ 600 de animale, iar flăcările au distrus bunuri pe o suprafață de circa 300 de metri pătrați.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 01:45. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, cauza probabilă a fost efectul termic generat de un coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile din apropiere.

Adăpostul din satul Bordea găzduia aproximativ 600 de câini. În urma incendiului, aproximativ 30 de animale și-au pierdut viața, iar bunuri materiale au ars pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.

În urma cercetărilor efectuate la locul evenimentului, ISU Iași a stabilit drept cauză probabilă efectul termic generat de un coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile din apropiere.

„În urma cercetărilor efectuate la locul evenimentului, cauza probabilă a producerii incendiului a fost efectul termic generat de un coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile din apropiere”, a precizat ISU Iași.

Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 01:45. Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași a fost sesizat cu privire la izbucnirea incendiului la adăpostul de câini din satul Bordea.

La fața locului au fost trimise inițial două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță de prim ajutor calificat, cu echipajele aferente, din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași.

Ulterior, având în vedere amploarea incendiului și necesitatea limitării propagării flăcărilor, dispozitivul a fost suplimentat cu încă două autospeciale de stingere, din cadrul aceleiași subunități.

În total, la intervenție au participat patru autospeciale de stingere și o ambulanță de prim ajutor calificat.

Pompierii militari au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, împiedicarea propagării acestuia la alte construcții și protejarea animalelor aflate în adăpost.