Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață la un salon de evenimente de pe Calea Piscului, în sectorul 4 al Capitalei. Flăcările s-au extins la nivelul întregii clădiri, iar pompierii au intervenit cu numeroase echipaje pentru lichidarea focului și prevenirea propagării acestuia.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, incendiul se manifesta generalizat la sosirea primelor echipaje, existând posibilitatea ca flăcările să ajungă și la construcțiile din apropiere.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate 12 mașini de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Reprezentanții ISU București-Ilfov au transmis că, la momentul comunicării informațiilor, nu existau date privind persoane rănite în urma incendiului.

„Până în momentul de faţă nu avem informaţii cu privire la victime. Misiunea este în dinamică”, au transmis reprezentanții instituției.

Intervenția pompierilor este în desfășurare, echipajele acționând pentru stingerea incendiului și limitarea riscului de extindere a flăcărilor.

Incendiul a fost semnalat luni dimineață, pe Calea Piscului, în sectorul 4 al Bucureștiului.