Etapa a 12-a din Superligă programează în această seară o partidă interesantă între FC Voluntari și FCSB, duelul urmând să înceapă de la ora 21:00. Suporterii pot urmări confruntarea în direct pe posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 2, dar și pe stadionul Anghel Iordănescu din localitate.

După victoria obținută în runda precedentă împotriva celor de la Oțelul, care a marcat debutul în noul mandat la conducerea tehnică, Laurențiu Reghecampf dorește să profite de parcursul mai puțin convingător al ilfovenilor. O nouă victorie este considerată esențială pentru ca roș-albaștrii să spere în continuare la calificarea în play-off.

Înaintea acestei confruntări, FCSB ocupă poziția a 10-a în ierarhia Superligii, având acumulate 15 puncte după 11 partide disputate. De cealaltă parte, FC Voluntari traversează o perioadă dificilă, situându-se pe locul 15 cu doar 8 puncte, după ce a înregistrat trei eșecuri consecutive în campionat.

Pentru acest meci din runda a 12-a, formațiile trimise în teren de cei doi tehnicieni, Florin Pîrvu și Laurențiu Reghecampf, se prezintă în următoarele formule:

FC Voluntari (4-4-2): Jurhar - Haruț, Crișan, Cestic ,Kiki - Schieb, I. Gheorghe, Cvek, Guțea - M. Roman II, Merloi Rezerve: Chioveanu, I. Ștefan, Șuteu, Vencu, Dumbrăvanu, Rodrigues, Chică-Roșă, Babic Antrenor: Florin Pîrvu

FCSB: Târnovanu – Crețu, Duarte, Dawa, Pădurariu – Muhar, Joao Paulo – Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita Rezerve: M.Popa, Batubinsika, Radunovic, Stancu, Gnahore, Arad, Toma, Politic, M.Popescu, Boutoutaou, Labonne Absenți: Ngezana, Stoian, Drăguș (accidentați) Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Meciul de pe arena Anghel Iordănescu va fi condus la centru de arbitrul Gabriel Mihuleac, acesta fiind ajutat la cele două linii de asistenții Adrian Vornicu și George Duță. În camera VAR, responsabilitatea analizei fazelor litigioase îi va reveni lui Cătălin Popa, care va fi asistat de Andrei Florin.