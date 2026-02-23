Medici plătiți de stat, activi în privat. Un fenomen pe care Ministerul Sănătății nu-l poate controla

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a declarat că medicii care profesează în clinici private în timp ce primesc salarii pentru activitatea lor în unități sanitare publice „sfidează o ţară întreagă”. El a recunoscut că acesta este un fenomen pe care Ministerul Sănătății nu-l poate conrola decât aleatoriu.

„Vă daţi seama câte sute de somităţi am deranjat eu cu această declaraţie, dar eu le spun direct, aşa cum le-am mai spus când a fost cazul: rolul meu este ca sistemul de sănătate, din punct de vedere administrativ, să funcţioneze. Rolul lor este ca din punct de vedere medical să funcţioneze”, a spus Rogobete la un post TV..

Ministrul a recunoscut că instituţia pe care o conduce nu poate verifica toate situaţiile în care medicii, plătiţi pentru a lucra în spitale de stat, activează în paralel în cabinete private în timpul programului oficial.

„Este imposibil de verificat în totalitate. Vor fi verificări aleatorii, este imposibil de verificat întreg sistemul din acest punct de vedere, dar da, se poate realiza inclusiv o verificare informatică, prin sistemul Casei de Asigurări de Sănătate, unde se văd deconturile, se văd procedurile, adică putem merge pe urmele acestui fenomen”, a afirmat Rogobete.

Rogobete a mai spus că nu vizează medicii în mod individual, ci fenomenul în ansamblu, pe care consideră că trebuie să-l reducă pentru buna funcționare a sistemului sanitar.

„Nu vreau să se înţeleagă greşit, eu nu alerg după doctori, exclus, nu asta este ideea, doar că fenomenul trebuie redus şi nu putem să-l reducem dacă stăm liniştiţi, dacă nu deranjăm. Putem funcţiona şi putem dezvolta împreună doar dacă ne respectăm reciproc. Când cineva ne sfidează, când cineva sfidează o ţară întreagă arătând că la ora 12 el se pregăteşte pentru a doua intervenţie în privat când el este plătit de statul român în timpul ăla, mi se pare cam mult”, a adăugat ministrul.