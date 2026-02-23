Social

Medici plătiți de stat, activi în privat. Un fenomen pe care Ministerul Sănătății nu-l poate controla

Comentează știrea
Medici plătiți de stat, activi în privat. Un fenomen pe care Ministerul Sănătății nu-l poate controlaMedici. Sursa foto: pixabay.com
Din cuprinsul articolului

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a declarat că medicii care profesează în clinici private în timp ce primesc salarii pentru activitatea lor în unități sanitare publice „sfidează o ţară întreagă”.  El a recunoscut că acesta este un fenomen pe care Ministerul Sănătății nu-l poate conrola decât aleatoriu.

„Vă daţi seama câte sute de somităţi am deranjat eu cu această declaraţie, dar eu le spun direct, aşa cum le-am mai spus când a fost cazul: rolul meu este ca sistemul de sănătate, din punct de vedere administrativ, să funcţioneze. Rolul lor este ca din punct de vedere medical să funcţioneze”, a spus Rogobete la un post TV..

Medicii care pleacă la privat, în timpul programului de la stat. Rogobete:  Este imposibil de verificat întreg sistemul

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursă foto: Facebook

Ministrul a recunoscut că instituţia pe care o conduce nu poate verifica toate situaţiile în care medicii, plătiţi pentru a lucra în spitale de stat, activează în paralel în cabinete private în timpul programului oficial.

„Este imposibil de verificat în totalitate. Vor fi verificări aleatorii, este imposibil de verificat întreg sistemul din acest punct de vedere, dar da, se poate realiza inclusiv o verificare informatică, prin sistemul Casei de Asigurări de Sănătate, unde se văd deconturile, se văd procedurile, adică putem merge pe urmele acestui fenomen”, a afirmat Rogobete.

Concediu special de 10 zile, propus prin lege. Ce obligații au angajatorii
Concediu special de 10 zile, propus prin lege. Ce obligații au angajatorii
Documente ascunse, datorii și taxe. Ce trebuie să verifici când cumperi o locuință
Documente ascunse, datorii și taxe. Ce trebuie să verifici când cumperi o locuință

Rogobete vrea să reducă fenomenul, dar nu are soluții

Rogobete a mai spus că nu vizează medicii în mod individual, ci fenomenul în ansamblu, pe care consideră că trebuie să-l reducă pentru buna funcționare a sistemului sanitar.

„Nu vreau să se înţeleagă greşit, eu nu alerg după doctori, exclus, nu asta este ideea, doar că fenomenul trebuie redus şi nu putem să-l reducem dacă stăm liniştiţi, dacă nu deranjăm. Putem funcţiona şi putem dezvolta împreună doar dacă ne respectăm reciproc. Când cineva ne sfidează, când cineva sfidează o ţară întreagă arătând că la ora 12 el se pregăteşte pentru a doua intervenţie în privat când el este plătit de statul român în timpul ăla, mi se pare cam mult”, a adăugat ministrul.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:01 - Concediu special de 10 zile, propus prin lege. Ce obligații au angajatorii
07:55 - Candidații pentru funcția de procuror general și adjunct susțin interviuri la Ministerul Justiției. Programul complet
07:49 - Senatul dezbate moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe pentru Acordul UE - Mercosur
07:43 - TVA și alte taxe în 2026. Ce scenarii ia în calcul Ministerul Finanțelor
07:32 - Taurul investește, Vărsătorul visează, Capricornul numără. Cine râde la final de săptămână
07:23 - A început Postul Paștelui. Canonul cel Mare din primele patru zile

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale