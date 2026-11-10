Europa se confruntă cu o criză socială gravă: locuințele ieftine pentru tineri. Studenții și familiile tinere ies în stradă pentru a cere intervenția autorităților. România nu este departe de această criză, chiar dacă are cei mai mulți proprietari de locuințe din lume. 9 din 10 familii au o locuință, dat tot în România, tinerii dorm în camera copilăriei până la cel puțin 28 de ani, în apartamentul părinților, pentru că nu-și permite o chirie și, cu atât mai puțin, orată.

6 din 10 tineri români să trăiască înghesuiți, cei mai mulți din toată Europa. Părinții au prins o casă, majoritatea au credit la bancă, dar, astăzi, copiii lor majori nu își mai permit. Care sunt soluțiile pentru a întoarce acest paradox?

Câteva răspunsuri vin chiar din România: programe care și-au dovedit utilitatea acasă, dar au avut mereu bugete mult sub cerere. Ele au ajuns acum pe masa Comisiei Europene, prin demersul comun al europarlamentarilor Gabriela Firea și Victor Negrescu, membri ai grupului S&D din Parlamentul European, cu o miză simplă: bani europeni pe măsura nevoii.

„Statul, indiferent că se numește România, Spania, Germania sau Italia, trebuie să stea alături de tinerii care pornesc în viață, de familiile la început de drum.Măsurile trebuie să fie similare, indiferent de poziția țării pe continent. Tocmai de aceea, la o întâlnire pe care am avut-o în această toamnă, la Bruxelles, cu comisarul european pentru locuire, Dan Jørgensen, i-am transmis că, dacă nu acționăm acum, o generație întreagă va fi profund afectată de această criză. Oamenii vor aceste soluții, dar statele, singure, nu le pot duce la scara necesară“, spune europarlamentului Gabriela Firea, membru al grupului S&D din Parlamentul European.

Concret, din cele aproape 60 de miliarde de euro pe care România le va avea la dispoziție în perioada 2028 – 2034, cel puțin 8 miliarde urmează să fie dedicate incluziunii sociale, deci și pentru construirea de locuințe accesibile, anunța Firea după o întâlnire de lucru cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu. La ele se adaugă, doar pentru următorii doi ani, peste 2 miliarde disponibile dejapentru locuințe sociale.

La Bruxelles, delegația social-democrată primită de comisarul european pentru locuire, Dan Jørgensen, a propus 20 de soluții. La întâlnire au participateuroparlamentarul Gabriela Firea și vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu, membri ai grupului S&D, însoțiti de senatori social-democrați din România.

O parte dintre propuneri vizează un fond de garantare a chiriilor: dacă chiriașul nu mai poate plăti, fondul acoperă chiria, iar banii sunt recuperați ulterior, în rate, în funcție de venit. Pe aceeași listă se află și transformarea în locuințe a clădirilor publice nefolosite sau a celor industriale lăsate în paragină.

Pentru cei care trăiesc în locuințe aglomerate, e nevoie de garanții europene pentru credite, după modelul Family Start, Student Invest și Noua Casă.

În plus, pot fi construite locuințe pentru cadre medicale și profesori, construite pe terenuri puse la dispoziție de primării, în comunitățile care nu-i pot atrage în alt mod. Fondurile pot fi folosite și pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic.

Locuirea este, de altfel, un dosar pe care eurodeputata îl cunoaște din practică: ca primar general al Capitalei, a inițiat construcția de locuințe sociale, a cumpărat locuințe de serviciu pentru medicii din spitalele bucureștene și a început cel mai amplu program de consolidare a clădirilor pericol public.

Europarlamentarul Gabriela Firea, membru al grupului S&D din PE, s-a implicat în fiecare etapă a dosarului locuirii. Astfel, la rezoluția privind Strategia UE pentru Tineret, adoptată în septembrie, a cerut prin amendamente ca locuirea accesibilă (cămine studențești, prevenirea situațiilor în care tinerii ajung pe drumuri) să intre în strategia europeană post-2027.

În plus, la programul Erasmus+ 2028 - 2034, pentru care Parlamentul European a votat în octombrie un buget de 47,39 miliarde de euro, Gabriela Firea a depus amendamente cu o țintă precisă: banii ceruți în avans pentru prima chirie și garanție, să fie plătiți din bugetul programului, nu de student sau familia sa. De multe ori, lipsa acestor fonduri a ținut tinerii acasă.

Social-democrații europeni au transformat locuirea în prioritate a UE, abținând și primul comisar pentru locuire din istoria UE. Grupul Socialiștilor și Democraților – S&D solicită peste 300 de miliarde de euro pentru locuințe accesibile în viitorul buget. În acest context, cele 20 de propuneri românești sunt printre puținele contribuții naționale care vin cu dovada că funcționează. Cufinanțare europeană pe măsura cererii, ele pot ajunge, în sfârșit, la românii care au nevoie de ele.

Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D: https://www.socialistsanddemocrats.eu/ro

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