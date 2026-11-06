Problemele administrative din România și presiunea financiară asupra populației au fost printre subiectele dezbătute de Dan Andronic, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni într-o nouă ediție a podcastului Contrapunct, difuzat pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA. Cei trei au discutat despre situația balcoanelor închise fără autorizație, despre modificările legislative și despre dificultățile pe care le-ar putea întâmpina proprietarii care vor să intre în legalitate.

Invitații au criticat aplicarea retroactivă a unor obligații administrative și au susținut că noile proceduri riscă să genereze mai multă birocrație și cheltuieli pentru cetățeni.

Dan Andronic a explicat că reglementările privind modificarea fațadelor clădirilor au la bază un principiu firesc: proprietarii nu ar trebui să schimbe aspectul exterior al imobilelor fără autorizație.

Problema apare însă atunci când aceste reguli sunt aplicate unor situații existente de zeci de ani. Numeroase blocuri au balcoane închise încă din perioada comunistă, iar altele au trecut prin lucrări de reabilitare termică în urma cărora balcoanele au fost închise conform proiectelor aprobate.

„Avem blocuri cu balcoane închise de pe vremea lui Ceaușescu, din anii ’60-’70”, a explicat Dan Andronic.

Moderatorul a amintit că în perioada comunistă închiderea balcoanelor era o soluție folosită de locatari pentru a obține mai mult spațiu și pentru a limita pierderile de căldură.

„Ideea este că îl închideai ca să câștigi un grad în casă”, a spus acesta.

Octavian Hoandră a criticat dur ideea ca proprietarii să fie obligați să parcurgă proceduri administrative costisitoare pentru balcoane închise cu mulți ani în urmă.

Jurnalistul consideră că autoritățile ar fi trebuit să stabilească reguli clare pentru viitor, fără să impună noi obligații celor care au deja astfel de construcții.

„Dacă s-ar fi gândit, cum ai zis tu, să nu poți să modifici, s-ar fi gândit să o pună de aici încolo. Din momentul ăsta nu se mai închide niciun balcon”, a afirmat Hoandră.

Acesta a criticat posibilitatea ca proprietarii să fie nevoiți să plătească pentru documente și proceduri de intrare în legalitate.

„Ei s-au dus la toată lumea. Deci încă o jupuire a necăjitului”, a spus jurnalistul.

Dan Andronic a explicat că proprietarii care vor să intre în legalitate ar putea fi nevoiți să solicite o autorizație de regularizare de la primărie.

Procedura poate deveni însă complicată, mai ales dacă este necesar și acordul asociației de proprietari.

„Ai și nevoie de aprobarea asociației de locatari. Deci gândiți-vă cum e, ce scandal va ieși când se vor centra”, a afirmat moderatorul.

Bogdan Comaroni a atras atenția asupra efectelor administrative ale unei asemenea măsuri. Pentru verificarea situațiilor existente și gestionarea solicitărilor ar putea fi necesari inspectori, comisii și personal suplimentar.

„La fiecare găinărie de-asta, gândiți-vă la asta. Trebuie angajați niște oameni”, a spus Comaroni.

Acesta a anticipat că, în timp, ar putea apărea și o concentrare a lucrărilor în mâinile unui număr restrâns de firme autorizate.

Cei trei au rememorat și motivele pentru care românii au început să își închidă balcoanele în urmă cu mai multe decenii.

Dan Andronic a povestit că și-a închis două balcoane în perioada comunistă, când asemenea lucrări se realizau prin intermediul cooperativelor.

„Se făcea contract cu el, pentru că îți trebuia cornier, îți trebuia sudură. Se făcea un proiect, chiar dacă cu creionul pe hârtie”, a povestit jurnalistul.

Acesta a amintit că temperaturile din apartamente erau foarte scăzute în acea perioadă, iar închiderea balconului oferea o protecție suplimentară împotriva frigului.

„În casă erau 13-14 grade. Închideai balconul, mai câștigai ceva, nu mai bătea crivățul direct în geam”, a spus Andronic.

„Nu poți să iei în calcul lucrurile care există?”

În finalul discuției, Dan Andronic a criticat lipsa unei abordări administrative care să țină cont de situațiile deja existente.

Moderatorul a susținut că este firesc ca autoritățile să reglementeze modificările viitoare ale fațadelor, însă regulile ar trebui să fie adaptate realităților din teren.

„Eu înțeleg ideea să nu mai modifici. Bă, dar nu poți să iei în calcul lucrurile care există?”, a întrebat acesta.

Cei trei au apreciat că o reglementare care nu ține cont de vechimea construcțiilor și de situațiile create de-a lungul deceniilor riscă să transforme o problemă administrativă într-o nouă sursă de cheltuieli și conflicte între proprietari și autorități.