O infiltrație, o scădere a presiunii apei, probleme la încălzire sau o defecțiune electrică nu provin întotdeauna din instalațiile propriului apartament. Într-un bloc, anumite componente fac parte din instalațiile comune ale condominiului, iar identificarea corectă a sursei problemei este importantă atât pentru reparație, cât și pentru stabilirea responsabilității.

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari, instalațiile de apă, canalizare, electrice, de încălzire și gaze aflate de la branșament sau racord până la punctul de distribuție către proprietățile individuale sunt, în principiu, părți comune ale condominiului, dacă actele de proprietate nu prevăd altfel.

Unul dintre cele mai ușor de observat semne este apariția aceleiași probleme în mai multe apartamente. Dacă mai mulți locatari de pe aceeași coloană constată în același timp lipsa apei, presiune redusă, apă murdară sau probleme cu încălzirea, sursa poate fi instalația comună.

Situația este diferită dacă problema apare exclusiv într-un singur apartament și afectează, de exemplu, un robinet, un calorifer, o priză sau o conductă care deservește doar locuința respectivă. În astfel de cazuri, este mai probabil ca defecțiunea să țină de instalația individuală, însă stabilirea exactă trebuie făcută prin verificare tehnică.

O altă situație frecventă este apariția apei pe pereți, în jurul ghenei tehnice sau în apropierea conductelor verticale care traversează apartamentul.

Dacă umezeala apare pe traseul unei coloane comune și este prezentă și în alte locuințe de pe aceeași verticală, există motive pentru verificarea instalației comune. Legea include în proprietatea comună și anumite părți ale canalizării care traversează proprietățile individuale.

Totuși, o pată de umezeală nu dovedește singură că defecțiunea este comună. Apa poate proveni și de la instalația unui apartament situat deasupra, de la o țeavă individuală sau chiar dintr-o infiltrație provenită din exterior.

Dacă există suspiciunea că defecțiunea se află pe o instalație comună, proprietarul ar trebui să anunțe asociația de proprietari și să solicite verificarea instalației.

Este important ca intervenția să fie făcută de o persoană calificată, mai ales atunci când sunt implicate instalații electrice, gaze, încălzire sau conducte ascunse.

Legea prevede, de asemenea, că proprietarul trebuie să permită accesul în locuință atunci când este necesară inspectarea, repararea sau înlocuirea unor elemente ale proprietății comune la care se poate ajunge numai prin apartamentul respectiv, în condițiile prevăzute de lege.

Stabilirea sursei defecțiunii este esențială și pentru repartizarea cheltuielilor. Proprietarul are obligația de a întreține instalațiile din proprietatea individuală astfel încât să nu producă prejudicii altor locuințe sau părților comune ale clădirii.

În schimb, elementele încadrate în proprietatea comună intră în responsabilitatea condominiului, conform reglementărilor aplicabile și documentelor imobilului.

De aceea, nu este recomandat ca un proprietar să decidă singur cine trebuie să plătească o reparație doar pe baza locului în care apare apa sau a apartamentului în care se manifestă problema. Traseul instalației și punctul până la care aceasta este considerată comună trebuie verificate.

Câteva întrebări pot ajuta la identificarea inițială a problemei:

Problema apare și în alte apartamente?

Locuințele afectate sunt pe aceeași coloană?

Defecțiunea este localizată în apropierea unei ghene sau a unei conducte verticale?

Problema apare pe o instalație care deservește mai multe locuințe?

Există urme de intervenții sau modificări făcute anterior asupra instalației?

A fost verificată instalația de un specialist?

În cazul unei defecțiuni grave, precum o scurgere importantă de apă, miros de gaz, scântei sau încălzirea anormală a unor componente electrice, prioritatea este limitarea riscului și solicitarea intervenției unei persoane autorizate sau a serviciului competent