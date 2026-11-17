O instalație energetică din orașul Cernăuți, Ucraina, a fost avariată marți dimineață, 17 noiembrie 2026, în urma unui atac cu două drone rusești, potrivit Ukrinform.

Una dintre aeronavele fără pilot a lovit obiectivul, provocând întreruperea alimentării cu energie electrică în mai multe zone ale comunității. Autoritățile regionale au anunțat că nu există victime sau persoane rănite, iar echipele de intervenție au început lucrările pentru remedierea avariilor.

Atacul a fost confirmat de Ruslan Osipenko, șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți. Potrivit informațiilor transmise de oficialul ucrainean, cele două drone au atacat regiunea în zorii zilei, iar impactul uneia dintre ele asupra infrastructurii energetice a provocat o pană de curent.

Incidentul este relevant și pentru populația din zonă, deoarece afectează alimentarea cu electricitate și transportul public.

Potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană, atacul s-a produs în dimineața zilei de 17 noiembrie. Două drone rusești au fost îndreptate către regiunea Cernăuți, iar una dintre ele a lovit un obiectiv energetic din oraș.

Ruslan Osipenko a precizat că impactul a determinat o întrerupere de urgență a furnizării energiei electrice într-o parte a comunității. La locul incidentului au fost mobilizate serviciile operative, care au început evaluarea pagubelor și intervențiile necesare pentru restabilirea alimentării.

Informația a fost relatată și de publicațiile ucrainene 24 Kanal și DSnews, care au citat comunicarea șefului administrației regionale.

Conform datelor comunicate de autoritățile regionale, atacul nu s-a soldat cu morți sau răniți. Intervenția echipelor specializate s-a concentrat asupra obiectivului energetic avariat și asupra restabilirii alimentării cu electricitate în zonele afectate.

Întreruperea curentului a avut efecte și asupra transportului public. Potrivit publicației Espreso.Zahid, primarul orașului Cernăuți, Roman Kliciuk, a anunțat suspendarea temporară a circulației troleibuzelor. Autoritățile locale au pregătit autobuze pentru preluarea unei părți dintre călători.

Situația transportului depinde de evoluția intervențiilor și de reluarea alimentării cu energie electrică.

Prioritatea echipelor de intervenție este eliminarea consecințelor atacului și reconectarea consumatorilor afectați. Avariile produse la infrastructura energetică pot necesita verificări tehnice înainte de repunerea instalațiilor în funcțiune.

Presa ucraineană a relatat că serviciile operative au intervenit imediat după atac. Până la publicarea informațiilor consultate, autoritățile nu prezentaseră un bilanț tehnic detaliat al pagubelor.

De asemenea, nu am identificat o confirmare independentă a orei 23:00 ca termen oficial pentru restabilirea completă a alimentării cu electricitate. Această informație trebuie verificată înainte de publicare.

Atacul din 17 noiembrie vine după alte incidente produse în regiunea Cernăuți în ultimele săptămâni. Pe 15 noiembrie, apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat o dronă de atac în districtul Cernăuți, iar fragmentele acesteia au avariat o clădire administrativă, potrivit publicației Espreso.Zahid.

Regiunea a mai fost vizată de atacuri cu drone în luna octombrie. Pe 26 octombrie, fragmentele unei drone rusești cu propulsie reactivă au avariat o instalație energetică, provocând întreruperi de curent. Agenția de presă Ukrinform a relatat atunci că intervențiile pentru repararea rețelelor au fost începute imediat.

Atacul din 17 noiembrie a provocat noi probleme infrastructurii energetice din Cernăuți. Autoritățile regionale au confirmat avarierea unui obiectiv energetic și întreruperi ale alimentării cu electricitate, fără să raporteze victime.