Fragmentele unor drone rusești au avariat duminică, 1 noiembrie 2026, o clădire administrativă din orașul ucrainean Cernăuți, unde a izbucnit și un incendiu, potrivit Ukriform. Un bărbat în vârstă de 67 de ani a suferit răni provocate de schije și a fost transportat la spital, potrivit informațiilor transmise de autoritățile regionale ucrainene.

Atacul a avut loc în regiunea Cernăuți, din vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Potrivit șefului administrației militare regionale, Ruslan Osipenko, trei drone au vizat regiunea, iar două au ajuns în zona orașului.

Incidentul este relevant și pentru locuitorii din nordul României, având în vedere proximitatea geografică și incidentele repetate înregistrate în regiune.

Primarul orașului Cernăuți, Roman Cliciuk, a anunțat că fragmentele unei drone rusești doborâte de apărarea antiaeriană au căzut pe teritoriul localității și au provocat pagube unei clădiri administrative.

Potrivit edilului, incendiul izbucnit după căderea resturilor aparatului de zbor a fost localizat rapid de echipele de intervenție. Inițial, informațiile comunicate public indicau existența unor persoane rănite, însă bilanțul a fost actualizat ulterior.

Autoritățile regionale au precizat că un bărbat de 67 de ani a suferit răni provocate de schije. Acesta a primit primul ajutor și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor publicate de agenția ucraineană Ukrinform, apărarea antiaeriană a intervenit în timpul atacului, iar primarul Roman Cliciuk a anunțat ulterior că forțele ucrainene au doborât o altă țintă aeriană.

Conform declarațiilor șefului administrației militare regionale, Ruslan Osipenko, regiunea Cernăuți a fost vizată de trei drone. Două dintre acestea au ajuns în oraș, unde au fost raportate avarii la o clădire administrativă civilă. O a treia dronă a fost distrusă de grupurile mobile de apărare antiaeriană în apropierea orașului. În acest ultim caz nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Atacul a avut loc în mai multe etape, iar autoritățile au urmărit evoluția situației pe parcursul alertei aeriene. Potrivit publicației regionale Shpalta, alerta a fost ridicată în regiunea Cernăuți și în oraș în jurul orei 13:42.

Incidentul de duminică nu este primul de acest fel înregistrat în regiune în ultimele zile. Pe 26 octombrie, fragmentele unei drone rusești cu motor reactiv au avariat un obiectiv din infrastructura energetică a regiunii Cernăuți.

Potrivit agenției Ukrinform, incidentul a provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică pentru consumatori. Evenimentul a evidențiat riscurile pe care le presupun atacurile cu drone și intervențiile sistemelor de apărare antiaeriană pentru infrastructura aflată în zonele vizate.

țCernăuți este situat în nordul Bucovinei, în vestul Ucrainei, în apropierea frontierelor cu România și Republica Moldova. Poziția geografică a regiunii face ca evoluția incidentelor de securitate de aici să prezinte interes și pentru țările vecine.

După căderea fragmentelor de dronă, echipele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului și evaluarea pagubelor. Autoritățile ucrainene nu au comunicat, în informațiile publicate până la momentul redactării, o evaluare completă a distrugerilor produse clădirii administrative.

Bilanțul confirmat indică o persoană rănită, un bărbat de 67 de ani, care a fost transportat la spital. De asemenea, o altă dronă a fost interceptată în apropierea orașului, fără să provoace victime sau pagube raportate.