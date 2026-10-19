Violențele de pe străzile mai multor orașe europene readuc în discuție capacitatea autorităților de a menține ordinea și de a răspunde nemulțumirilor populației. Adrian Severin, fost ministru de Externe, consideră că manifestările violente din Franța, Italia și Belgia nu pot fi explicate exclusiv prin comportamentul unor grupuri infracționale, ci trebuie analizate în contextul unei crize mai ample a instituțiilor și al scăderii încrederii cetățenilor în stat. Invitat în emisiunea Contrapunct, difuzată pe canalul Hai România și moderată de jurnalistul Dan Andronic, Severin a susținut că violențele reprezintă expresia unor frustrări acumulate, alimentate de probleme sociale, economice și politice.

„Cred că sunt mai multe cauze care se suprapun, noi putem vorbi despre un buchet de cauze sau un buchet de crize care au determinat în cele din urmă aceste manifestări, chiar și violențele acelea de tip vandalic”, a declarat Adrian Severin.

Acesta a explicat că distrugerile și confruntările nu trebuie privite separat de nemulțumirile care se acumulează în societate. În opinia sa, pierderea încrederii în instituțiile publice afectează capacitatea statului de a-și exercita autoritatea și de a obține sprijinul cetățenilor.

Fostul ministru de Externe consideră că una dintre problemele centrale este deteriorarea relației dintre cetățeni și autorități. Atunci când populația nu mai are încredere în cei care conduc, intervențiile forțelor de ordine nu sunt suficiente pentru a elimina cauzele nemulțumirilor.

„Și atunci când încrederea cetățenilor în instituțiile statului, atunci când încrederea condușilor în conducători dispare, atunci și statul se destramă, asistăm la o disoluție a statului”, a afirmat Adrian Severin.

Acesta a apreciat că intervențiile autorităților pot avea efecte limitate dacă problemele care au alimentat protestele rămân nerezolvate. Chiar și o intervenție fermă a forțelor de ordine nu ar elimina automat nemulțumirile sociale și sentimentul de lipsă a perspectivelor.

„Problema nu se rezolvă, statul trebuie să răspundă unor așteptări sau să rezolve probleme de multă vreme amânate și în orice moment oamenii care ar fi împinși în casă sau aduși în închisoare ar reveni în stradă cu manifestări și mai violente”, a declarat acesta.

În discuția cu Dan Andronic, Adrian Severin a vorbit despre dificultățile economice și sociale care afectează populația, de la accesul la locuri de muncă și servicii publice până la siguranța personală. În analiza sa, aceste probleme contribuie la slăbirea încrederii în instituții și la apariția unor forme radicale de contestare.

Fostul ministru a susținut că autoritățile trebuie să privească dincolo de manifestările de pe stradă și să identifice cauzele care le-au generat.

„Problema, după părerea mea, este aceea că statul nu mai poate garanta nimic”, a afirmat Adrian Severin.

Acesta a enumerat siguranța personală, securitatea socială, securitatea națională și pacea printre domeniile în care cetățenii așteaptă garanții din partea instituțiilor.

În opinia sa, dificultățile actuale nu pot fi depășite doar prin măsuri punctuale, ci presupun o reevaluare a relației dintre autorități și populație.

Invitatul emisiunii Contrapunct a susținut că revenirea la un dialog real între cetățeni și instituții este esențială pentru depășirea crizei. Acesta consideră că autoritățile trebuie să recunoască problemele existente și să permită populației să participe efectiv la stabilirea direcției politice.

„Și primul lucru am spus, este recunoașterea ta, domnule, este un eșec al statului, trebuie să rediscutăm Republica. Contractul social”, a declarat Adrian Severin.

El a explicat că relația dintre stat și cetățeni trebuie privită ca un acord bazat pe drepturi și obligații reciproce, nu ca o relație în care populația are doar rolul de a se supune deciziilor autorităților.

„Noi nu suntem supușii statului, noi suntem parte într-un contract în care toți suntem egali, toate părțile la contract sunt egale”, a afirmat fostul ministru.