Ouăle murate prepară din câteva ingrediente simple, iar combinația de oțet, condimente și usturoi le oferă o aromă aparte. Pot fi servite ca aperitiv, alături de salate, brânzeturi sau alte preparate. Rețeta nu necesită tehnici complicate, însă este important să respecți pașii de preparare și să păstrezi ouăle la frigider.

Pentru un borcan de aproximativ 1 litru, ai nevoie de următoarele ingrediente:

8 ouă;

300 ml oțet alb de 5%;

300 ml apă;

1 linguriță de sare;

1 linguriță de zahăr;

2 căței de usturoi;

1 linguriță de boabe de piper;

1 linguriță de boabe de muștar;

1 frunză de dafin.

Opțional, poți adăuga câteva rondele de ceapă sau puțin ardei iute, dacă preferi un gust mai intens.

1. Fierbe ouăle

Pune ouăle într-o cratiță cu apă rece și așază vasul pe foc. După ce apa începe să fiarbă, lasă ouăle aproximativ 10-12 minute, pentru a se găti complet.

După fierbere, transferă-le într-un vas cu apă rece. Lasă-le să se răcească, apoi îndepărtează cu grijă coaja.

2. Pregătește lichidul pentru murat

Toarnă apa și oțetul într-o cratiță. Adaugă sarea, zahărul, boabele de piper, boabele de muștar și frunza de dafin.

Pune amestecul pe foc și lasă-l să fiarbă câteva minute, până când sarea și zahărul se dizolvă complet. Oprește focul și lasă lichidul să se răcească.

3. Așază ouăle în borcan

Spală bine borcanul și pregătește un recipient curat, potrivit pentru păstrarea alimentelor. Așază ouăle fierte și curățate în interior, împreună cu usturoiul tăiat felii.

Toarnă lichidul răcit peste ouă, astfel încât acestea să fie complet acoperite. Închide borcanul cu un capac curat.

4. Lasă ouăle să capete aromă

Pune borcanul imediat la frigider. Pentru un gust mai bine conturat, lasă ouăle în lichid timp de 2-3 zile înainte de servire.

Ouăle murate preparate acasă nu trebuie păstrate la temperatura camerei și nici depozitate în cămară. Oțetul folosit în această rețetă nu garantează conservarea lor în siguranță pe termen lung.

Ouăle murate pot fi tăiate în jumătăți sau felii și servite ca aperitiv. Se potrivesc cu salate de legume, cartofi fierți, brânzeturi și platouri reci.

Le poți folosi și pentru a pregăti sandvișuri sau salate cu ou, dacă îți place gustul ușor acrișor.