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Cinnamon rolls, desertul care face furori pe internet în această toamnă. Rețeta care îți umple casa de aromă

Cinnamon rolls, desertul care face furori pe internet în această toamnă. Rețeta care îți umple casa de aromărulouri cu scorțișoară. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Cinnamon rolls, rulourile pufoase cu scorțișoară și glazură dulce, se numără printre deserturile ideale pentru zilele răcoroase de toamnă. Cu un aluat moale, o umplutură aromată și un strat cremos deasupra, acestea pot fi pregătite acasă din ingrediente accesibile.

Desertul ideal pentru zilele reci de toamnă. Rețeta de rulouri cu scorțișoară și glazură cremoasă

Desertul este potrivit pentru micul dejun, o gustare dulce sau momentele petrecute alături de familie. Deși aspectul lor poate părea sofisticat, rulourile cu scorțișoară se prepară relativ ușor dacă sunt respectați câțiva pași esențiali.

Ingrediente pentru cinnamon rolls

Pentru aluat:

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  • 500 g făină;
  • 250 ml lapte călduț;
  • 7 g drojdie uscată;
  • 70 g zahăr;
  • 80 g unt topit și răcit;
  • 1 ou;
  • un praf de sare.

Pentru umplutură:

  • 100 g unt moale;
  • 120 g zahăr brun;
  • 2 linguri de scorțișoară măcinată.

Pentru glazură:

  • 100 g cremă de brânză;
  • 50 g zahăr pudră;
  • 2 linguri de lapte;
  • 1 linguriță de extract de vanilie, opțional.

Modul de preparare, pas cu pas

1. Pregătirea aluatului

Se amestecă laptele călduț cu drojdia și o linguriță de zahăr. Compoziția se lasă aproximativ 5-10 minute, până când drojdia începe să se activeze.

Într-un bol încăpător se pun făina, restul de zahăr și sarea. Se adaugă oul, untul topit și amestecul de lapte cu drojdie.

Se frământă timp de 8-10 minute, până când se obține un aluat elastic și omogen. Dacă acesta este prea lipicios, se poate adăuga puțină făină, fără a exagera, pentru ca rulourile să rămână pufoase.

Aluatul se acoperă cu un prosop curat și se lasă la dospit aproximativ o oră, într-un loc călduț, până când își dublează volumul.

Aluat

Aluat. Sursa foto: Pixabay

2. Prepararea umpluturii cu scorțișoară

Într-un bol se amestecă zahărul brun cu scorțișoara măcinată.

După dospire, aluatul se întinde pe blatul presărat cu puțină făină, într-o foaie dreptunghiulară, cu grosimea de aproximativ jumătate de centimetru.

Se unge uniform cu untul moale, apoi se presară amestecul de zahăr și scorțișoară pe întreaga suprafață.

3. Formarea rulourilor

Foaia de aluat se rulează strâns, pornind de la una dintre laturile lungi, pentru a obține un sul uniform.

Acesta se taie în 10-12 bucăți, care se așază într-o tavă unsă cu unt sau tapetată cu hârtie de copt. Rulourile trebuie să aibă puțin spațiu între ele, deoarece vor crește în timpul dospirii și coacerii.

Se acoperă tava și se mai lasă rulourile la dospit 20-30 de minute.

4. Coacerea

Cuptorul se preîncălzește la 180 de grade Celsius, cu încălzire sus-jos.

Rulourile se coc aproximativ 20-25 de minute, până când devin ușor aurii la suprafață. Este important să nu fie lăsate prea mult în cuptor, pentru a nu se usca.

După coacere, se scot din cuptor și se lasă să se răcească ușor înainte de aplicarea glazurii.

5. Prepararea glazurii

Crema de brânză se amestecă împreună cu zahărul pudră, laptele și extractul de vanilie, până când se obține o compoziție fină și cremoasă.

Glazura se întinde peste rulourile încă ușor calde, astfel încât să se distribuie uniform și să pătrundă printre straturile de aluat.

Cum obții cinnamon rolls pufoase și aromate

Pentru un rezultat cât mai bun, laptele trebuie să fie călduț, nu fierbinte, deoarece temperatura prea ridicată poate afecta drojdia. De asemenea, aluatul trebuie lăsat să dospească suficient, iar rulourile nu trebuie coapte excesiv.

Cinnamon rolls se servesc cel mai bine cât sunt proaspete, când aluatul este moale, umplutura este aromată, iar glazura completează gustul dulce al desertului.

Pentru un plus de savoare, în umplutură se pot adăuga nuci tocate sau puțină coajă rasă de portocală, ingrediente care se potrivesc foarte bine cu aroma scorțișoarei.

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