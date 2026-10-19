Republica Moldova. Organizația rusă „Eurasia”, asociată cu oligarhul fugar Ilan Șor și suspectată de implicare în tentative de influențare a alegerilor și de destabilizare a Republicii Moldova, a pierdut definitiv procesul prin care a contestat declararea sa drept organizație extremistă. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat inadmisibil, luni, 19 octombrie, recursul depus împotriva hotărârii Curții de Apel Centru. Decizia este irevocabilă, iar hotărârea pronunțată în iulie 2026 rămâne în vigoare.

Dosarul a fost inițiat la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS), care a invocat activități atribuite organizației și considerate o amenințare la adresa securității naționale. Potrivit instituției, „Eurasia” ar fi fost implicată în recrutarea și instruirea unor persoane, coordonarea și remunerarea acestora, precum și în acțiuni care ar fi urmărit influențarea proceselor electorale și destabilizarea ordinii publice.

Prin încheierea din 19 octombrie, Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de „Eurasia” împotriva hotărârii Curții de Apel Centru. Astfel, organizația nu a reușit să răstoarne decizia prin care fusese declarată extremistă în iulie 2026.

Hotărârea instanței de apel a fost pronunțată după examinarea solicitării înaintate de SIS. Instituția a cerut constatarea caracterului extremist al organizației, invocând presupuse activități care ar fi pus în pericol securitatea Republicii Moldova.

Decizia CSJ închide calea de atac formulată de organizație în această procedură. Hotărârea Curții de Apel Centru rămâne în vigoare.

În argumentarea sa, Serviciul de Informații și Securitate a făcut referire la legăturile organizației „Eurasia” cu Ilan Șor și blocul politic „Victorie”. Instituția a invocat și proiectul „Voluntarii Eurasiei”, despre care susține că ar fi fost implicat în recrutarea, instruirea și coordonarea unor persoane.

Potrivit SIS, persoanele vizate ar fi fost remunerate pentru activitățile desfășurate. Instituția a indicat și existența unor mecanisme de transfer al resurselor financiare, pe care le-a inclus în argumentele prezentate instanței.

Autoritățile au susținut că aceste activități nu s-ar fi limitat la organizarea unor proiecte sociale sau civice. În evaluarea SIS, ele ar fi făcut parte din acțiuni care urmăreau influențarea proceselor electorale și pregătirea unor manifestări menite să destabilizeze ordinea publică.

Aceste acuzații au constituit baza solicitării prin care instituția a cerut declararea organizației drept extremistă.

Cazul „Eurasia” apare în contextul preocupărilor autorităților moldovene privind tentativele de influențare a alegerilor și activitățile considerate riscuri pentru securitatea națională.

În sesizarea depusă la instanță, SIS a invocat presupuse operațiuni de recrutare și instruire a unor persoane, coordonarea acestora și transferuri de bani asociate activităților organizației. Instituția a susținut că aceste mecanisme ar fi putut fi utilizate pentru a influența procesele electorale și pentru a crea tensiuni în societate.

Legăturile invocate cu Ilan Șor și blocul politic „Victorie” au reprezentat un alt element al argumentației prezentate de serviciul de informații.

În iulie 2026, Curtea de Apel Centru a admis solicitarea SIS și a declarat organizația extremistă. „Eurasia” a contestat ulterior hotărârea, însă recursul său a fost declarat inadmisibil de instanța supremă.

Prin decizia din 19 octombrie, Curtea Supremă de Justiție a menținut efectele hotărârii pronunțate în iulie. Recursul organizației nu va fi examinat pe fond, iar decizia Curții de Apel Centru rămâne definitivă în cadrul acestei proceduri.

Astfel, demersul juridic prin care „Eurasia” a încercat să conteste statutul de organizație extremistă nu a avut succes.

SIS a susținut în dosar că activitățile atribuite organizației, inclusiv cele legate de influențarea alegerilor și de posibila destabilizare a ordinii publice, reprezintă o amenințare la adresa securității Republicii Moldova. Aceste acuzații au stat la baza solicitării admise de Curtea de Apel Centru.