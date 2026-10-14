Catalin Iordachescu, sau „Il Rumeno”. Omul din spatele "Tezaur" și a jumătate din centrul Lugano, explică succesul

Corriere del Ticino l-a numit, simplu, omul care a cumpărat „jumătate din Lugano”. După trei decenii de discreție absolută, Catalin Iordachescu, cunoscut drept „Il Rumeno” de către elvețieni, își spune povestea construcției sale financiare și imobiliare, o punte solidă între București și Lugano.

Refuză să arunce cu cifre, preferând să lase faptele să vorbească pentru el. Filosofia sa de business este clară: cumpără ca să păstreze. Această regulă de aur se aplică atât clădirilor deținute în Elveția, cât și companiei Tezaur, unde a preferat să mențină controlul în pofida unei oferte de preluare cu foarte multe zerouri.

„Nu am nicio intenție să vând. Acum construim.”, spune sec Iordăchescu.

La Lugano, portofoliul descris de publicația elvețiană depășește o sută de apartamente și include numeroase clădiri centrale de o valoare inestimabilă. Printre cele mai notabile se numără și ultima achiziție: clădirea în care a funcționat celebrul brand Gucci, situată într-o zonă de top, pe exclusivista Via Nassa.

În România, ambițiile sunt la fel de mari. Următorul pariu al antreprenorului este extinderea rețelei Tezaur cu încă 100 de agenții noi în următorii ani, consolidându-și astfel poziția pe piața financiară locală.

Antreprenorul spune că finanțarea este asigurată și estimează că deschiderile ar putea fi realizate într-un interval de unu până la trei ani, cu obiectivul de a încheia proiectul în aproximativ doi ani. În paralel, continuă investițiile imobiliare din București și Lugano, orașul elvețian în care s-a stabilit împreună cu familia.

La momentul interviului, Tezaur avea peste 53 de agenții. Planul de dezvoltare presupune adăugarea a încă 100 de unități, iar pregătirile includ recrutarea angajaților și identificarea spațiilor potrivite. Iordăchescu afirmă că dispune de fondurile necesare, fără să facă public bugetul investiției.

Extinderea aduce și o provocare comercială: intrarea pe piețe noi, unde compania trebuie să își construiască relația cu clienții. Antreprenorul pune accent pe pregătirea echipelor și pe capacitatea de a oferi același nivel de servicii în fiecare agenție.

În această etapă este implicat și Gabriel Mutu, fostul său asociat din anii ’90. Potrivit interviului din Ziarul Financiar, acesta a revenit în afaceri după retragerea din politică, urmând să contribuie la dezvoltarea Tezaur, în special în țară.

Parcursul antreprenorial a început în primii ani de după 1990, pe piața schimbului valutar, prin România Exchange. Au urmat împrumuturile garantate cu bunuri și pregătirea angajaților pentru evaluarea aurului. Iordăchescu povestește că, la primul sediu Tezaur de pe Calea Moșilor, a adus un bijutier care să îi învețe să recunoască și să evalueze metalul prețios.

Dezvoltarea rețelei a scos în evidență costul chiriilor. Din dorința de a deține spațiile în care funcționau afacerile a apărut interesul pentru proprietăți comerciale. În 1997–1998, spune antreprenorul, a vândut activitățile de servicii financiare și a direcționat capitalul către imobiliare.

Portofoliul s-a extins ulterior cu locuințe și clădiri de birouri. Criza din 2008 a creat însă o situație nouă: unii chiriași aveau nevoie de suprafețe mai mici. Spațiile rămase disponibile au fost folosite pentru o nouă etapă de dezvoltare a Tezaur.

Iordachescu descrie agențiile ca pe spații în care clienții trebuie să se simtă confortabil. Amenajările cu lemn, zonele de așteptare și recrutarea unor oameni cu experiență bancară au făcut parte din această abordare.

În relația cu persoanele care lasă bijuterii în garanție, antreprenorul spune că obiectivul este recuperarea bunurilor de către proprietari. Telefoanele și mesajele înainte de scadență, posibilitatea prelungirii contractelor și operațiunile disponibile prin aplicație sunt prezentate ca mijloace de a sprijini acest proces.

„Ne părea rău când nu mai puteau să își recupereze obiectul”, explică fondatorul Tezaur. Pentru clienți, valoarea unei bijuterii poate include amintiri de familie, dincolo de prețul aurului.

Compania testează și Tezaur Expert, un serviciu pentru evaluarea, valorificarea și obținerea unor împrumuturi în baza ceasurilor, bijuteriilor, genților de marcă și obiectelor de artă. Potrivit explicațiilor antreprenorului, evaluarea poate fi solicitată fără obligația de a vinde bunul sau de a-l lăsa în garanție.

Din 2018, afacerile lui Catalin Iordachescu includ și investiții în Lugano. Alegerea orașului a avut o componentă personală: apropierea de munte și lac, dar și posibilitatea de a învăța italiana au contat în decizia de mutare a familiei.

Capitalul inițial a provenit din dividende și din vânzarea unor proprietăți din România. Ulterior, Iordăchescu a apelat și la finanțare bancară în Elveția. Magazinele de la parter au un rol în administrarea investițiilor: veniturile din chirii pot susține clădirile în perioadele în care apartamentele sunt renovate.

În locuințele din Lugano, antreprenorul a trecut de la închirierea apartamentelor cu bucătăria echipată la amenajări complet mobilate. Lucrează cu arhitecți tineri din România și cu producători de mobilier din Italia. Potrivit declarațiilor sale, două dintre cele trei apartamente aflate încă în renovare au fost închiriate pe baza randărilor.

Majoritatea apartamentelor sunt destinate închirierilor pe termen lung. O parte mai mică este utilizată pentru închirieri turistice, activitate în care sunt implicați doi dintre fiii săi.

Printre achizițiile menționate se află și imobilul de pe Via Nassa în care a funcționat magazinul Gucci. Iordachescu precizează că plecarea brandului fusese anunțată înaintea tranzacției. La momentul interviului, nu anunța un nou contract și spunea că își dorește un chiriaș care să contribuie la atractivitatea comercială a străzii.

Planul de extindere a prins contur și în urma unei oferte de achiziție venite de la un operator internațional. Iordăchescu spune că a refuzat propunerea, fără să dezvăluie numele cumpărătorului sau suma oferită.

„În primul rând, nu am nicio intenție să vând”, afirmă antreprenorul. Pentru perioada următoare, prioritățile declarate rămân găsirea spațiilor, recrutarea echipelor și deschiderea celor 100 de agenții Tezaur. În România continuă, totodată, proiectele rezidențiale din Snagov și din nordul Bucureștiului.