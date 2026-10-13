Salariul obținut în ultimii ani de activitate poate influența cuantumul pensiei, însă nu pentru că legea acordă o importanță specială ultimilor ani înainte de pensionare. În sistemul public de pensii, veniturile sunt transformate în punctaje lunare prin raportarea la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar punctajele realizate pe întreaga perioadă de activitate intră în calculul pensiei.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință. Numărul total de puncte rezultă din însumarea punctajelor anuale și a punctelor de stabilitate.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii nu prevede ca salariile din ultimii ani de activitate să fie luate în calcul separat sau să aibă automat o pondere mai mare decât veniturile obținute în anii anteriori.

Pentru fiecare lună de activitate se stabilește un punctaj lunar. Începând cu 1 septembrie 2024, acesta se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

Prin urmare, un salariu mai mare în ultimii ani poate duce la obținerea unor punctaje lunare mai mari în acei ani. Aceste punctaje se adaugă însă celor realizate în restul perioadei de activitate.

Dacă o persoană are o creștere salarială importantă în ultimii ani înainte de pensionare, veniturile mai mari pot conduce la punctaje lunare mai mari pentru perioada respectivă.

De exemplu, dacă într-o anumită lună venitul brut este egal cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale, punctajul lunar este, în principiu, 1. Dacă venitul este mai mare decât acest reper, punctajul este mai mare de 1, iar dacă venitul este mai mic, punctajul este mai mic de 1.

Pentru anul 2026, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 9.192 de lei începând cu 30 martie 2026. Pentru perioada 1 ianuarie – 29 martie 2026 se utilizează valoarea de 8.620 de lei.

Astfel, pentru lunile în care se aplică reperul de 9.192 de lei, un venit brut de 9.192 de lei corespunde unui punctaj lunar de 1, iar un venit brut de 13.788 de lei ar conduce, în exemplul simplificat, la un punctaj lunar de 1,5.

Calculul efectiv al pensiei nu se face însă prin aplicarea directă a acestor valori la salariu, ci prin stabilirea punctajelor lunare și anuale și, ulterior, a numărului total de puncte.

Legea stabilește că punctajul anual se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

Numărul total de puncte se obține prin însumarea punctajelor anuale și a punctelor de stabilitate. Asta înseamnă că un salariu mai mare în ultimii ani poate modifica punctajele aferente acelor ani, dar pensia este rezultatul tuturor punctajelor care intră în calcul, nu doar al celor din apropierea momentului pensionării.

De exemplu, o persoană care a avut timp de mai multe decenii venituri apropiate de media salarială poate acumula punctaje anuale în jurul valorii de 1. Dacă, înainte de pensionare, salariul crește și ajunge constant peste media salarială utilizată pentru calcul, punctajele din acei ani vor fi mai mari. Diferența se va reflecta în numărul total de puncte, însă nu va înlocui punctajele obținute în anii anteriori.

Un aspect important este că salariul nu este analizat izolat. Pentru stabilirea punctajului lunar contează raportul dintre venitul pentru care s-au datorat contribuții și câștigul salarial mediu brut utilizat ca reper pentru anul respectiv.

Prin urmare, aceeași sumă nominală nu trebuie privită în mod automat în același fel dacă este obținută în perioade diferite. Reperul salarial utilizat în calcul este cel prevăzut de legislație pentru perioada respectivă.

Această regulă explică și de ce simpla comparație între salariul de la începutul carierei și salariul din ultimii ani nu este suficientă pentru a estima pensia. Pentru fiecare perioadă trebuie stabilit punctajul corespunzător regulilor aplicabile atunci.

Pe lângă punctajele anuale, actualul sistem public de pensii acordă puncte de stabilitate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani.

Potrivit Legii nr. 360/2023, se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani contributivi, 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani. Punctele se acordă proporțional și pentru fracțiunile de an.

Aceste puncte sunt distincte de punctajul rezultat din salariu. Prin urmare, o creștere salarială în ultimii ani poate influența punctajele lunare și anuale, în timp ce continuarea activității după anumite praguri de stagiu contributiv poate avea relevanță și prin punctele de stabilitate.

Începând cu 1 septembrie 2024, pensia se stabilește pe baza numărului total de puncte și a valorii punctului de referință. CNPP precizează că valoarea punctului de referință este de 81 de lei. În 2026, această valoare este menținută la 81 de lei, potrivit Legii nr. 141/2025.

Așadar, mecanismul poate fi rezumat astfel:

-venitul pentru care s-au plătit contribuții - punctaj lunar -punctaj anual - număr total de puncte - cuantumul pensiei.

O creștere a salariului înainte de pensionare poate majora punctajele obținute în perioada respectivă și, prin urmare, numărul total de puncte. Cu cât perioada în care persoana obține venituri mai mari este mai lungă, cu atât aceste punctaje contribuie mai mult la rezultatul final.

Nu există însă o regulă potrivit căreia salariul din ultimii trei, cinci sau zece ani să fie luat în calcul separat și să aibă automat o greutate mai mare decât salariile din restul carierei.

La stabilirea sau recalcularea pensiei pot fi valorificate, în condițiile legii, și anumite venituri care anterior nu erau luate în calcul în același mod. CNPP menționează, între altele, sporuri nepermanente, prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare și veniturile obținute în acord global, atunci când acestea sunt dovedite potrivit cerințelor legale.

Pentru perioadele ulterioare lunii aprilie 2001, CNPP precizează că informațiile privind veniturile nepermanente sunt deja stocate în bazele de date electronice, iar pentru anumite venituri pensionarii pot prezenta adeverințe întocmite conform modelului prevăzut de lege.

Prin urmare, pentru o persoană care se apropie de pensionare, nu contează doar nivelul salariului din ultimii ani, ci și dacă toate veniturile care pot fi valorificate potrivit legii au fost înregistrate și luate în calcul.

Majorarea salariului în ultimii ani de activitate poate conduce la punctaje mai mari pentru lunile respective și, implicit, la un număr total de puncte mai mare. Efectul exact depinde însă de nivelul veniturilor, de durata perioadei în care au fost obținute și de raportarea lor la câștigul salarial mediu brut utilizat pentru calcul.

Pensia nu se stabilește, așadar, după salariul din ultima perioadă de activitate și nici după ultimul salariu încasat. Calculul are la bază punctajele realizate pe parcursul perioadei de activitate, la care se adaugă, în condițiile legii, punctele de stabilitate.