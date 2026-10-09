Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat că există un grad ridicat de certitudine privind indexarea pensiilor de anul viitor. În privința salariilor, acesta a anunțat că va susține reluarea discuțiilor pentru adoptarea Legii salarizării, fără să promită însă majorări. Programul de guvernare va include și măsuri de relansare economică, în paralel cu eforturile de reducere a deficitului bugetar.

Luca Niculescu a declarat că programul de guvernare este în lucru și va cuprinde măsuri de relansare economică. Premierul desemnat nu a prezentat deocamdată detalii despre aceste măsuri, dar a afirmat că indexarea pensiilor este foarte probabilă începând de anul viitor.

„Pot să spun cu un grad mare de siguranță că va exista o indexare a pensiilor”, a declarat Luca Niculescu.

În ceea ce privește salariile, premierul desemnat nu a avansat un calendar pentru majorări. El a spus că va susține adoptarea Legii salarizării, după ce discuțiile anterioare nu au dus la un rezultat.

„Voi milita pentru Legea salarizării, au fost discuții care n-au dus la rezultat, era gata să se întâmple și nu s-a întâmplat, vom relua discuțiile, pentru a crește sentimentul de echitate în cadrul românilor. Și trebuie dialog cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele, pentru a se ajunge la această lege a salarizării”, a afirmat Luca Niculescu, la un post TV.

Premierul desemnat a declarat că există mai multe pârghii pentru reducerea deficitului bugetar și atingerea țintei stabilite. Printre acestea se numără diminuarea cheltuielilor publice, dar și îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale.

Luca Niculescu a susținut că România înregistrează un decalaj ridicat între TVA-ul care ar trebui încasat și sumele care ajung efectiv la buget. Potrivit acestuia, diferența este cu 20% peste media europeană.

De asemenea, premierul desemnat a comparat veniturile fiscale ale României cu cele din Uniunea Europeană. El a indicat o medie de 28-29% din PIB în cazul României, față de 37-38% la nivel european. „Noi, dacă ajungem la media europeană, acest deficit dispare”, a declarat Luca Niculescu.

În privința reducerii cheltuielilor bugetare, Luca Niculescu a spus că există posibilitatea creșterii veniturilor printr-o colectare mai eficientă a taxelor și impozitelor. El a menționat digitalizarea suplimentară a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și îmbunătățirea activității instituției.

„Deci avem o plajă unde putem lucra, în așa fel încât să nu tăiem, să nu creăm impresia că vom intra masiv cu tăieri. În schimb putem îmbunătăți colectarea, putem digitaliza și mai bine ANAF-ul. ANAF-ul deja a început să lucreze mai bine, dar va putea lucra și mai bine”, a adăugat premierul desemnat.

Măsurile de relansare economică, indexarea pensiilor și reluarea discuțiilor privind Legea salarizării urmează să fie detaliate în cadrul programului de guvernare.