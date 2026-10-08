Pensiile din România ar putea fi majorate din nou începând cu 1 ianuarie 2027, după doi ani în care valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei. O eventuală indexare este luată în calcul în construcția bugetului pentru anul viitor, însă nivelul majorării nu a fost stabilit.

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat joi, după discuțiile cu reprezentanții PSD, că viitorul program de guvernare va include un capitol dedicat politicilor sociale și că este avută în vedere o indexare „prudentă” a pensiilor.

„Va exista un capitol despre politici sociale. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată, nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm, până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie. Sunt foarte deschis, ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor, tocmai pentru că, după cum ziceam, situația e complexă”, a declarat Luca Niculescu.

Posibilitatea unei majorări a pensiilor nu este însă discutată pentru prima dată în acest an.

Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, a declarat în septembrie că, după doi ani de înghețare a pensiilor și salariilor din sectorul public și în condițiile unei perioade cu inflație ridicată, o indexare ar trebui făcută în 2027.

„Cred că, după doi ani de înghețare a salariilor în sectorul public și a pensiilor, în 2027 va trebui făcută o indexare. Am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată”, a declarat Ionuț Dumitru.

La sfârșitul lunii septembrie, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus, la rândul său, că poate fi luată în calcul o creștere a pensiilor de la începutul anului viitor.

„Putem lua în calcul o creștere prudentă a pensiilor de la 1 ianuarie, o indexare prudentă, nu vreau să mă antepronunț. Toate acestea reprezintă pilonii pentru buget”, a afirmat Alexandru Nazare.

Deocamdată, niciunul dintre oficialii care au vorbit despre indexare nu a indicat un procent concret de majorare. Decizia va fi legată de construcția bugetului pentru 2027 și de resursele disponibile.

Valoarea punctului de referință a fost stabilită la 81 de lei odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a pensiilor. Pentru 2025, valoarea a fost menținută la 81 de lei, iar aceeași valoare a fost păstrată și în 2026 prin măsurile fiscal-bugetare adoptate pentru acest an.

Legea nr. 360/2023 prevede însă un mecanism anual de majorare a valorii punctului de referință. Potrivit articolului 84, acesta ar urma să fie majorat în luna ianuarie cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, pe baza indicatorilor definitivi comunicați de Institutul Național de Statistică.

Aplicarea acestui mecanism a fost amânată pentru 2027 prin Legea nr. 141/2025, care a menținut valoarea punctului de referință la 81 de lei în 2026 și a stabilit că prevederile privind majorarea anuală se aplică începând cu 2027.

Așadar, pentru pensionari, anul 2027 este important și din perspectiva revenirii mecanismului de indexare prevăzut de lege.

Și președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a susținut că 2027 nu ar trebui să aducă o nouă înghețare a pensiilor.

La sfârșitul lunii septembrie, acesta a spus că România ar trebui să intre în 2027 cu o politică prudentă privind indexarea pensiilor și a salariilor din sectorul public. Dăianu a arătat că o indexare poate fi realizată fără abandonarea procesului de reducere a deficitului bugetar.

„Ce este o ştire bună? Şi domnul ministru Nazare a spus că există o croială a bugetului pentru 2027 care în opinia mea merită să fie îmbrăţişată de oricare guvern care va fi. Ea include o indexare, dar aceasta trebuie să fie prudentă, a pensiilor”, a declarat Daniel Dăianu.

Președintele Consiliului Fiscal a susținut că indexarea ar trebui să permită menținerea eforturilor de consolidare fiscal-bugetară, fără o nouă înghețare a veniturilor pensionarilor.