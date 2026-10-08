Doi ani de înghețare a pensiilor. Ce variantă este luată în calcul pentru 2027
- Maria Dima
- 8 octombrie 2026, 19:55
Pensiile din România ar putea fi majorate din nou începând cu 1 ianuarie 2027, după doi ani în care valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei. O eventuală indexare este luată în calcul în construcția bugetului pentru anul viitor, însă nivelul majorării nu a fost stabilit.
Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat joi, după discuțiile cu reprezentanții PSD, că viitorul program de guvernare va include un capitol dedicat politicilor sociale și că este avută în vedere o indexare „prudentă” a pensiilor.
„Va exista un capitol despre politici sociale. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată, nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm, până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie. Sunt foarte deschis, ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor, tocmai pentru că, după cum ziceam, situația e complexă”, a declarat Luca Niculescu.
Indexarea pensiilor ar putea reveni de la 1 ianuarie 2027
Posibilitatea unei majorări a pensiilor nu este însă discutată pentru prima dată în acest an.
Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, a declarat în septembrie că, după doi ani de înghețare a pensiilor și salariilor din sectorul public și în condițiile unei perioade cu inflație ridicată, o indexare ar trebui făcută în 2027.
„Cred că, după doi ani de înghețare a salariilor în sectorul public și a pensiilor, în 2027 va trebui făcută o indexare. Am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată”, a declarat Ionuț Dumitru.
La sfârșitul lunii septembrie, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus, la rândul său, că poate fi luată în calcul o creștere a pensiilor de la începutul anului viitor.
„Putem lua în calcul o creștere prudentă a pensiilor de la 1 ianuarie, o indexare prudentă, nu vreau să mă antepronunț. Toate acestea reprezintă pilonii pentru buget”, a afirmat Alexandru Nazare.
Deocamdată, niciunul dintre oficialii care au vorbit despre indexare nu a indicat un procent concret de majorare. Decizia va fi legată de construcția bugetului pentru 2027 și de resursele disponibile.
Ce prevede legea pentru pensii în 2027
Valoarea punctului de referință a fost stabilită la 81 de lei odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a pensiilor. Pentru 2025, valoarea a fost menținută la 81 de lei, iar aceeași valoare a fost păstrată și în 2026 prin măsurile fiscal-bugetare adoptate pentru acest an.
Legea nr. 360/2023 prevede însă un mecanism anual de majorare a valorii punctului de referință. Potrivit articolului 84, acesta ar urma să fie majorat în luna ianuarie cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, pe baza indicatorilor definitivi comunicați de Institutul Național de Statistică.
Aplicarea acestui mecanism a fost amânată pentru 2027 prin Legea nr. 141/2025, care a menținut valoarea punctului de referință la 81 de lei în 2026 și a stabilit că prevederile privind majorarea anuală se aplică începând cu 2027.
Așadar, pentru pensionari, anul 2027 este important și din perspectiva revenirii mecanismului de indexare prevăzut de lege.
Daniel Dăianu: Indexarea trebuie făcută prudent
Și președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a susținut că 2027 nu ar trebui să aducă o nouă înghețare a pensiilor.
La sfârșitul lunii septembrie, acesta a spus că România ar trebui să intre în 2027 cu o politică prudentă privind indexarea pensiilor și a salariilor din sectorul public. Dăianu a arătat că o indexare poate fi realizată fără abandonarea procesului de reducere a deficitului bugetar.
„Ce este o ştire bună? Şi domnul ministru Nazare a spus că există o croială a bugetului pentru 2027 care în opinia mea merită să fie îmbrăţişată de oricare guvern care va fi. Ea include o indexare, dar aceasta trebuie să fie prudentă, a pensiilor”, a declarat Daniel Dăianu.
Președintele Consiliului Fiscal a susținut că indexarea ar trebui să permită menținerea eforturilor de consolidare fiscal-bugetară, fără o nouă înghețare a veniturilor pensionarilor.