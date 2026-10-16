Un apartament moștenit de mai multe persoane poate deveni motiv de conflict atunci când unul dintre moștenitori continuă să locuiască în locuință, iar ceilalți nu o pot folosi. În anumite condiții, coproprietarii care sunt lipsiți de folosința bunului pot solicita despăgubiri. Dreptul nu se aplică însă automat în orice situație în care unul dintre moștenitori locuiește în apartament.

Codul civil stabilește reguli privind folosirea bunurilor aflate în coproprietate, repartizarea beneficiilor și a cheltuielilor, precum și soluționarea neînțelegerilor dintre coproprietari.

Atunci când un apartament revine mai multor moștenitori, aceștia pot ajunge să dețină locuința în coproprietate, fiecare având o cotă-parte din dreptul de proprietate. Cotele și drepturile fiecăruia se stabilesc în funcție de regulile succesorale și de actele care dovedesc drepturile dobândite.

Potrivit articolului 634 din Codul civil, fiecare coproprietar este titularul exclusiv al cotei sale din dreptul de proprietate. Articolul 635 prevede că beneficiile și sarcinile coproprietății se împart proporțional cu aceste cote.

Faptul că unul dintre moștenitori deține o cotă mai mare nu îi conferă, prin el însuși, dreptul de a folosi exclusiv întregul apartament și de a-i exclude pe ceilalți coproprietari.

Articolul 636 alineatul (1) din Codul civil prevede că fiecare coproprietar are dreptul să folosească bunul comun atât timp cât nu îi schimbă destinația și nu aduce atingere drepturilor celorlalți coproprietari.

Alineatul (2) al aceluiași articol stabilește că persoana care folosește în mod exclusiv bunul comun împotriva voinței celorlalți coproprietari poate fi obligată la despăgubiri.

Prin urmare, dacă unul dintre moștenitori ocupă singur apartamentul și îi împiedică pe ceilalți să își exercite drepturile, aceștia pot solicita despăgubiri în condițiile legii. Într-o asemenea situație, trebuie analizate împrejurările concrete, inclusiv existența opoziției celorlalți coproprietari și modul în care le-a fost afectat dreptul de folosință.

Simplul fapt că un moștenitor locuiește în apartament nu înseamnă că datorează automat bani celorlalți. Contează dacă folosirea exclusivă se desfășoară împotriva voinței acestora și dacă sunt întrunite condițiile legale pentru acordarea despăgubirilor.

Prima posibilitate este stabilirea, prin acord, a modului în care va fi folosit apartamentul. Moștenitorii pot conveni cine locuiește în locuință, în ce condiții și cum sunt împărțite cheltuielile.

Dacă nu ajung la o înțelegere, articolul 639 din Codul civil prevede că modul de folosire a bunului comun poate fi stabilit de instanța de judecată.

De asemenea, coproprietarii pot solicita despăgubiri atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de articolul 636 alineatul (2). Pentru susținerea unei asemenea cereri pot fi relevante dovezile privind opoziția față de folosirea exclusivă a apartamentului, corespondența dintre părți și împrejurările în care accesul la locuință a fost refuzat.

Fiecare coproprietar poate introduce singur o acțiune în justiție privitoare la coproprietate, potrivit articolului 643 din Codul civil, în limitele prevăzute de lege.

Neînțelegerile privind folosirea locuinței nu obligă moștenitorii să rămână la nesfârșit în coproprietate. Codul civil reglementează dreptul de a cere partajul, adică încetarea coproprietății prin împărțirea bunului sau prin alte modalități prevăzute de lege.

Dacă apartamentul nu poate fi împărțit în natură în condiții corespunzătoare, partajul poate presupune atribuirea locuinței unuia dintre coproprietari, cu plata unei sulte către ceilalți, ori vânzarea bunului și împărțirea prețului potrivit drepturilor fiecăruia. Modalitatea concretă depinde de situația bunului, de înțelegerea dintre coproprietari și, dacă este cazul, de hotărârea instanței.