Calendar Ortodox, 5 septembrie. Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul

Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul, este prăznuit pe data de 5 septembrie. Acesta era preot din Legea Veche în timpul împăratului Cezar August (63 î.Hr.-14 d.Hr.) și căsătorit cu una dintre fiice lui Aron, Elisabeta.

Despre Zaharia și Elisabeta, Sfântul Evanghelist Luca spunea că „erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului”.

Însă, cei doi soți nu aveau un copil deoarece „Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor” (Luca 1, 6-7). Însă, într-o zi, preotul Zaharia a intrat în Templu și în fața ochilor i s-a arătat îngerul lui Dumnezeu care i-a vestit că Elisabeta urma să dea naștere unui băiat, Ioan Înaintemergătorul, proorocire care s-a și adeverit.

După doar șase luni de la nașterea lui Ioan, s-a auzit că Irod plănuiește să omoare toți copiii din Betleem. Împăratul a luat această decizie dorind să-l omoare pe Domnul Iisus Hristos. Din dorința de a-și proteja fiul, Elisabeta s-a ascuns cu fiul ei într-o peșteră de cealaltă parte a Iordanului.

Pentru că nu l-a găsit pe Ioan Înaintemergătorul, Irod a poruncit uciderea bătrânului preot. Astfel, Zaharia a fost înjunghiat de ostași în timp ce se afla „între Templu și altar”. Tradiția spune că sângele acestuia a stropit altarul Domnului.

A prorocului Tău, Doamne, Zaharia pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

„Cu haina preoţiei fiind îmbrăcat, înţelepte, după Legea lui Dumnezeu jertfa primită, după cuviinţa preoţiei, ai adus, Sfinte Zaharia.

Şi ai fost luminător şi văzător al celor de taină, semnele darului întru tine purtând lămurit, preaînţelepte. Şi cu sabia ai fost omorât în Biserica lui Dumnezeu, proorocule al lui Hristos. Cu Înaintemergătorul roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Cu sfinţenie după Lege slujind lui Dumnezeu, Sfinte Zaharia şi proorocind că din Fecioară Se va Întrupa Hristos prin Duhul Sfânt, te-ai arătat lumii stâlp de lumină, răsărind din înălţimea dreptăţii, care luminează toată lumea şi îndreptează spre calea păcii picioarele noastre, precum ai zis; pe Cel Ce mântuieşte neamul nostru.

De Dumnezeu Dăruită, Preacurată Binecuvântată, roagă-te neîncetat împreună cu puterile cele de sus, cu proorocii şi cu toţi sfinţii pentru noi, Celui Ce S-a născut din tine, pentru milostivirea îndurărilor, ca să ne dea nouă îndreptare mai înainte de sfârşit, curăţire păcatelor şi îndreptare vieţii, ca să aflăm milă.

Acum și pururea, și-n vecii vecilor,

Amin!”