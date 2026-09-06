Emisarii lui Trump au ajuns la Kiev. Ce urmează după discuțiile de peste trei ore cu Putin

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui american Donald Trump, au ajuns duminică, 6 septembrie, la Kiev, după ce cu o zi înainte au purtat la Moscova discuții de peste trei ore cu Vladimir Putin. Cei doi urmează să discute cu partea ucraineană despre demersurile pentru încheierea războiului, iar Volodimir Zelenski și-a reunit deja echipa de negociatori.

Witkoff și Kushner au venit în Ucraina după ce au trecut prin Polonia, unde ajunseseră în cursul nopții. Vizita de la Kiev reprezintă următoarea etapă a misiunii diplomatice după întâlnirea pe care emisarii Casei Albe au avut-o sâmbătă cu liderul de la Kremlin.

Înaintea negocierilor, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că s-a întâlnit cu membrii echipei sale de negociere.

Liderul de la Kiev a transmis că Ucraina este pregătită pentru discuții și că urmărește accelerarea demersurilor pentru încheierea războiului.

„O întâlnire cu echipa noastră de negociatori înaintea întâlnirii cu emisarii președintelui SUA. Suntem pregătiți pentru discuții. Ucraina a fost întotdeauna și va rămâne constructivă. Ne interesează să grăbim sfârșitul războiului. Este nevoie de pace. Sunt necesare garanții de securitate. Este nevoie ca pacea de după război să aibă un caracter demn. Propunerile noastre sunt gata. Este important să lucrăm într-un mod coordonat, concret și realist”, a scris liderul de la Kiev.

Mesajul a fost publicat înaintea întâlnirii cu cei doi reprezentanți ai președintelui american.

Steve Witkoff și Jared Kushner au părăsit Moscova sâmbătă seară, după negocierile purtate cu Vladimir Putin. Întâlnirea a durat mai mult de trei ore, iar discuțiile au fost descrise de ambele părți drept constructive și substanțiale.

Emisarii lui Donald Trump au mers în Rusia cu mai multe propuneri privind o posibilă încheiere a războiului din Ucraina. După întâlnire, aceștia urmau să transmită mai departe evaluările și pozițiile exprimate de președintele rus.

Consilierul Kremlinului Iuri Ușakov a afirmat că Putin le-a vorbit negociatorilor americani și despre situația de pe front. Liderul rus le-ar fi transmis că Rusia înregistrează „progrese reale” pe câmpul de luptă și că este convins că Moscova își va atinge obiectivele. Putin a vorbit, de asemenea, despre necesitatea abordării „tuturor cauzelor profunde ale conflictului”.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că discuțiile de la Moscova au fost „substanțiale”. Potrivit acestuia, următoarele măsuri rezultate din procesul diplomatic urmează să fie anunțate în săptămânile următoare.

Iuri Ușakov a declarat că întâlnirea nu s-a limitat la discuțiile privind războiul din Ucraina.

„Discuțiile au depășit simplul schimb de opinii privind soluționarea crizei din Ucraina. Au fost abordate în detaliu aspecte economice și potențiale proiecte ruso-americane de anvergură, reciproc avantajoase”, a declarat Ușakov.

Oficialul rus a făcut și o evaluare a negocierilor purtate cu emisarii americani.

„În ansamblu, se poate spune că negocierile au avut loc la momentul potrivit și au fost extrem de utile pentru ambele părți”.

Vizita emisarilor americani în regiune are loc și în contextul unei măsuri anunțate de Kremlin privind atacurile asupra capitalei Ucrainei.

Vladimir Putin a ordonat ca timp de trei zile să nu fie lansate atacuri asupra Kievului, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

După etapa de la Moscova, discuțiile purtate de Witkoff și Kushner continuă astfel la Kiev, unde emisarii lui Donald Trump au ajuns duminică pentru negocierile cu partea ucraineană.