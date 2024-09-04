În ziua de 4 septembrie, în calendarul creștin ortodox este sărbătorit Sfântul Proroc Moise, omul ales de Dumnezeu să scoată poporul evreu din robia egipteană.

Calendar ortodox 4 septembrie. Sfântul Proroc Moise provenea din neamul lui Levi și a fost omul care, la îndemnul lui Dumnezeu a îndrumat poporul evreu spre Țara Făgăduinței, în Canaan. Despre viața lui găsim informații în Pentateuh, primele cinci cărți din Vechiul Testament, al căror autor este.

Povestea vieții sale este cunoscută deoarece a fost spusă în numeroase rânduri și a făcut subiectul a numeroase cărți. El este sărbătorit în calendarul creștin ortodox în data de 4 septembrie.

Se știe despre nașterea sa, cum l-a ajutat Dumnezeu să fie salvat din apele Nilului și cum a ajuns să fie crescut de fiica Faraonului din Egipt, ca fiu al acesteia.

Timp de 40 de ani va avea statutul de prinț egiptean până când se va hotărî să ia apărarea conaționalilor săi, care erau sclavii egiptenilor. Ucide un egiptean, în dorința de a-și apăra conaționalii, faptă despre care află Faraonul Egiptului. De teama răzbunării, Moise fuge în Madian, unde Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov (Ieș. 3, 6) I se descoperă prin rugul aprins care nu se mistuia. Aici se căsătorește cu Sefora (Țippora), fiica preotului Ietro.

Așteaptă aici, departe de frații săi aflați în sclavie, timp de patruzeci de ani. Apoi se întoarce în Egipt și devine conducătorul poporului evreu. În numele acestui popor merge la Faraonul Egiptului și cere eliberarea poporului evreu din sclavie. În urma refuzului sistematic al Faraonului, Dumnezeu trimite, la rugăciunea Sfântului Proroc Moise, 10 plăgi asupra Egiptului. În cele din urmă evreii sunt eliberați și sub conducerea lui Moise pornesc către Țara Canaanului.

Din cauza necredinței, după ce Sfântul Proroc Moise merge pe Muntele Sinai și primește Tablele Legii, timp de 40 de ani evreii se vor peregrina prin zona deșertică din sudul Orientului Mijlociu de astăzi.

Înainte de a intra poporul în Țara Făgăduinței, Canaan, Moise urcă pe Muntele Nebo de unde vede pământul promis de Dumnezeu și aici moare la vârsta de 120 de ani.

Este considerat cel mai mare proroc al tuturor timpurilor.

Tot în ziua de 4 septembrie este sărbătorit, Sfântul Mucenic Vavila, fost episcop al Antiohiei în timpul împăratului roman Numerian (283-284).

Se spune că, ajungând în Antiohia, cu prilejul unei sărbători idolatre, împăratul Numerian jertfește zeilor pe copilul unui împărat păgân. Acesta fusese luat ostatic în timpul unei bătălii.

Pe drum, întorcându-se de la ceremonia păgână, împăratul observă o biserică creștină și dorește să vadă cum se aduc jerfele aici. Este întâmpinat de episcopal Vavila care îl împiedică să intre în sfântul locaș.

Episcopul este arestat și somat să aducă jerfe zeităților păgâne. Deși torturat, Vavila nu cedează, așa că Numerian poruncește să fie uciși sub ochii săi trei copii, fii duhovnicești ai episcopului. Dar acesta nu cedează și îi îmbărbătează pe micuți să accepte mucenicia. Apoi, va fi ucis și el.