Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns duminică la Kiev și s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Vizita are loc la o zi după întâlnirea celor doi emisari americani cu Vladimir Putin, la Moscova.

Întâlnirea dintre Zelenski, Witkoff și Kushner a început la Kiev, iar ulterior este programată o sesiune la care urmează să participe și reprezentanți ai Germaniei, Franței și Regatului Unit.

„Am început negocierile”, a anunțat Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe canalul său oficial de Telegram.

Președintele ucrainean precizase anterior că discuțiile urmau să se desfășoare în două etape: mai întâi o întâlnire între echipele americană și ucraineană, urmată de o sesiune cu partenerii europeni. La acel moment, Zelenski nu oferise detalii privind țările Uniunii Europene care urmau să fie reprezentate sau nivelul la care acestea urmau să participe.

Consilierii pentru securitate națională din Germania, Franța și Regatul Unit se află la Kiev pentru discuții, potrivit Reuters.

Biroul președintelui ucrainean a transmis anterior un mesaj al unuia dintre negociatorii lui Zelenski, în care era anunțată sosirea reprezentanților administrației Trump.

„Le urăm bun venit la Kiev reprezentanților președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff și Jared Kushner. (...) Continuăm cu o coordonare strânsă cu privire la următorii pași pentru a pune capăt războiului”, a transmis acesta.

Cei doi emisari americani au ajuns la Kiev cu trenul și au fost întâmpinați la gară de echipa ucraineană de negociere. Printre oficialii prezenți s-au aflat șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Kyrylo Budanov, șeful Serviciului de Informații Externe, Rustem Umerov, liderul grupului parlamentar al partidului Slujitorul Poporului, David Arakhamia, și prim-vicepreședintele Administrației Prezidențiale, Serhii Kyslytsia.

De la gară, delegația americană s-a deplasat în Piața Sofia, unde a fost întâmpinată de Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat pentru postul de televiziune TSN că îi aștepta de multă vreme pe cei doi emisari americani.

„Îi așteptam de mult timp pe Steve și pe Jared”, a spus Zelenski.

La rândul său, Steve Witkoff a afirmat că a avut „o călătorie excelentă” la Kiev.

Sosirea celor doi emisari americani s-a făcut pe cale ferată, în condițiile în care spațiul aerian ucrainean rămâne închis pentru traficul civil. Zelenski a afirmat că „rușii nu le-au permis oaspeților să sosească cu avionul”, deși fusese anunțată o pauză de trei zile în atacurile asupra capitalei ucrainene.

Deplasarea de duminică reprezintă prima vizită a lui Steve Witkoff și Jared Kushner la Kiev de la preluarea celui de-al doilea mandat de către Donald Trump.

Cei doi negociatori americani au mers până acum de mai multe ori la Moscova pentru discuții cu oficialii ruși, inclusiv cu Vladimir Putin. Sâmbătă, Witkoff și Kushner au avut o întâlnire de peste trei ore cu liderul de la Kremlin, în cadrul eforturilor Washingtonului de a relansa negocierile pentru încheierea războiului.

După discuțiile de la Moscova, cei doi au plecat spre Kiev pentru întâlnirea cu Zelenski. Până la această vizită, președintele ucrainean și echipa sa fuseseră nevoiți să se deplaseze în Statele Unite sau în alte țări pentru a avea întâlniri directe cu emisarii americani.

Vizita la Kiev vine într-un moment în care administrația americană încearcă să relanseze negocierile privind războiul din Ucraina.

Întâlnirea de sâmbătă dintre Putin, Witkoff și Kushner de la Kremlin a durat aproximativ trei ore. Oficialii ruși au descris discuțiile drept constructive, însă nu a fost anunțat un acord concret sau un progres decisiv în negocieri.

La Kiev, Zelenski a transmis înaintea întâlnirii că partea ucraineană și-a pregătit propunerile pentru discuțiile cu reprezentanții americani. El a mai spus că Ucraina urmărește apropierea de încheierea războiului, obținerea unor garanții de securitate și o pace postbelică pe care o consideră demnă.