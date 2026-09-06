Ce efecte poate avea lipsa rechizitelor asupra copiilor. Studiu

Lipsa rechizitelor nu înseamnă doar un început de an școlar mai dificil pentru unii copii, ci poate afecta inclusiv felul în care aceștia se raportează la colegi și la școală. Un studiu realizat de World Vision România în rândul părinților și profesorilor din mediul rural arată că elevii care nu au ghiozdan și rechizite adecvate pot ajunge să se simtă inferiori, excluși sau diferiți, iar efectele pot continua prin rezultate mai slabe, izolare, absenteism sau abandon școlar.

92% dintre părinții și profesorii care au participat la cercetare consideră că un copil care merge la școală fără ghiozdan și rechizite nu se simte pe picior de egalitate cu ceilalți.

Dintre participanții la studiu, 44% spun că un copil fără rechizite se simte inferior colegilor. Alți 26% consideră că acesta se simte exclus, iar 22% spun că se simte diferit. Doar 5% dintre cei chestionați cred că un copil aflat într-o astfel de situație se poate simți egal cu ceilalți.

În același timp, 98% dintre părinți și profesori spun că este important sau foarte important ca elevul să se simtă acceptat și integrat între colegi la începutul școlii. Rușinea apare cel mai des în răspunsurile privind reacția emoțională pe care ar putea să o aibă un copil fără ghiozdan și rechizite adecvate.

44% dintre participanți indică rușinea drept cea mai probabilă reacție, iar 37% menționează tristețea. Totodată, 43% dintre părinți și profesori consideră că lipsa rechizitelor afectează în primul rând încrederea în sine a copilului.

„Un ghiozdan cu rechizite poate părea un lucru simplu pentru majoritatea adulților, dar pentru un copil înseamnă enorm. Înseamnă să poată intra în clasă fără să se simtă inferior, exclus sau diferit. Lipsa rechizitelor are în primul rând un impact emoțional, în special prin sentimentul de excludere din grup. Când vorbim despre educație, trebuie să vorbim și despre apartenență, încredere, siguranță și demnitate”, afirmă Mihaela Nabăr, director executiv al Fundației World Vision România.

Efectele descrise de participanții la studiu nu se opresc la partea emoțională. Trei sferturi dintre respondenți consideră că emoțiile și comportamentele asociate lipsei rechizitelor influențează mult sau foarte mult parcursul școlar al copilului.

31% dintre părinți și profesori se așteaptă ca un astfel de copil să aibă rezultate școlare mai slabe. Alți 27% indică izolarea, iar 18% vorbesc despre lipsa de implicare. 12% dintre respondenți consideră că situația poate duce la absenteism, iar un procent identic indică riscul de abandon școlar.

„Rechizitele nu rezolvă toate greutățile unei familii dintr-un mediu vulnerabil, dar îi dau copilului șansa să se așeze în bancă fără rușine și să se concentreze asupra lecției”, spune Nicușor Beraru, învățător într-o școală din județul Vaslui, potrivit studiului.

Studiul a urmărit și modul în care reacționează copiii atunci când primesc rechizitele de care au nevoie. 54% dintre respondenți spun că un ghiozdan complet echipat le aduce copiilor, înainte de toate, bucurie.

59% consideră că rechizitele le oferă acestora sentimentul că sunt egali cu ceilalți colegi.

Totodată, 47% dintre părinți și profesori spun că observă mai multă încredere în rândul copiilor atunci când aceștia primesc ghiozdane și rechizite.

Cercetarea World Vision România a fost realizată în luna august și a inclus 1.290 de părinți și profesori din mediul rural.

Studiul a urmărit situația copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani.

Rezultatele nu sunt reprezentative pentru întreaga populație a României, ci reflectă exclusiv răspunsurile persoanelor care beneficiază de programele World Vision România.