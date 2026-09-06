Putin a inaugurat gara „Secera și Ciocanul” din Moscova. Simbolul URSS revine în prim-plan

Președintele rus Vladimir Putin a inaugurat, sâmbătă, gara urbană Secera și Ciocanul („Serp i Molot”, în limba rusă), una dintre principalele infrastructuri de transport din estul Moscovei. Ceremonia a avut loc în ziua în care capitala Rusiei a marcat cea de-a 879-a aniversare.

Putin a participat la eveniment alături de primarul Moscovei, Serghei Sobianin, potrivit EFE. Inaugurarea a avut loc în plină campanie electorală și înaintea întâlnirii programate de președintele rus cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Noua infrastructură se întinde pe o suprafață de 7.300 de metri pătrați și reprezintă unul dintre principalele noduri de transport din partea de est a capitalei ruse.

Gara asigură conexiunea între două stații de metrou și liniile de tramvai din zonă. Infrastructura include două platforme destinate pasagerilor și un hall pentru călători.

Potrivit estimărilor prezentate în cadrul proiectului, gara urmează să deservească aproape un milion de persoane care locuiesc în estul regiunii Moscova și în regiunea Vladimir, aflată în apropiere.

Până în 2030, numărul utilizatorilor este estimat la aproximativ 100.000 de persoane pe zi.

Denumirea gării face trimitere la unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Uniunii Sovietice.

Secera și ciocanul au reprezentat încă de la început unul dintre principalele simboluri de stat ale URSS. Cele două obiecte reprezentau alianța dintre țărănime și muncitori, principiu central al ideologiei comuniste și al mișcării comuniste internaționale.

Uniunea Sovietică s-a dizolvat în 1991, însă simbolurile cu secera și ciocanul sunt încă vizibile pe unele clădiri oficiale din Moscova.

Numele gării a fost folosit și în contextul revenirii unor simboluri și referințe sovietice în spațiul public rus.

Vladimir Putin a fost acuzat în repetate rânduri de reabilitarea imaginii fostului lider sovietic Iosif Stalin și de promovarea unei viziuni care urmărește recâștigarea influenței și prestigiului asociate perioadei sovietice.

Președintele rus a făcut în trecut o declarație devenită cunoscută în legătură cu destrămarea Uniunii Sovietice.

„Cine nu deplânge dizolvarea URSS nu are inimă, iar cine vrea să o restabilească nu are cap”, a afirmat Putin.

Vizita la gara Secera și Ciocanul are loc în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din Rusia, programate pentru 20 septembrie.

Pentru prima dată din 2007, Vladimir Putin conduce personal campania partidului Rusia Unită, formațiunea apropiată Kremlinului, care urmărește să-și păstreze majoritatea constituțională în Duma de Stat.

Sâmbătă, Putin s-a întâlnit și cu principalii candidați ai Rusiei Unite, cărora le-a transmis urări de succes în alegeri.

La întâlnire au participat primarul Moscovei, Serghei Sobianin, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, avocatul poporului pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, jurnalistul Evgheni Poddubni, precum și Vladislav Golovin, șeful organizației de tineret patriot.

În cadrul întâlnirii, Vladimir Putin a afirmat că Rusia trebuie să-și consolideze stabilitatea politică internă și instituțiile statului.

„Trebuie să consolidăm situația politică internă, soliditatea statului rus și, în ciuda tuturor dificultăților și amenințărilor cu care ne confruntăm în mod constant, să continuăm pe calea consolidării Rusiei în conformitate cu Constituția”, le-a transmis Putin candidaților.

Președintele rus a vorbit și despre sprijinirea militarilor ruși care luptă în Ucraina și despre protejarea teritoriului Rusiei în fața atacurilor cu drone ucrainene.

Putin a precizat că va solicita Ministerului Apărării să analizeze experiența acumulată în regiunea Kursk, aflată la granița cu Ucraina, în ceea ce privește apărarea împotriva atacurilor cu drone.

Contextul electoral este marcat și de opiniile populației ruse cu privire la războiul din Ucraina.

Potrivit celor mai recente sondaje realizate de Centrul Levada, 59% dintre ruși susțin începerea rapidă a unui proces de pace, în timp ce 31% consideră că acțiunile militare ar trebui continuate.

Datele citate indică și o scădere de peste 13 puncte procentuale a popularității lui Putin în ultimele luni. Potrivit informațiilor prezentate, evoluția este asociată cu oboseala provocată de război, blocarea internetului și penuria de combustibil.

Scăderea este comparată cu cea înregistrată după controversata reformă a pensiilor din 2018.

Vladimir Putin a fost reales în funcția de președinte în 2024, cu peste 87% din voturile exprimate.

În campania pentru alegerile parlamentare din septembrie, Rusia Unită folosește sloganul „Totul pentru victorie”.

Formațiunea a recuperat teren în ultimele săptămâni, potrivit sondajelor privind intenția de vot, ajungând la aproximativ 35%.

În același timp, instituții media independente din Rusia susțin că procentul real al alegătorilor care intenționează să voteze Rusia Unită ar fi puțin peste 20%.

Înaintea alegerilor, justiția rusă a exclus partidul Iabloko de pe listele pentru alegerile pentru Duma de Stat.

Iabloko este prezentat drept singurul partid politic important din Rusia care susține încetarea războiului din Ucraina.

Autoritățile judiciare au respins, de asemenea, înregistrarea unor candidați ai formațiunii pentru circumscripții uninominale din mai multe regiuni ale țării.

Alegerile parlamentare din Rusia sunt programate pentru 20 septembrie, iar Rusia Unită urmărește să-și păstreze majoritatea constituțională în Duma de Stat.