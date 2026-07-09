Guvernul a stabilit procedura prin care va fi aplicată măsura suspendării permisului de onducere în cazul șoferilor care nu își achită amenzile de circulație. Înainte de pierderea temporară a dreptului de a conduce, aceștia vor primi o somație de plată. Executivul a aprobat normele metodologice pentru aplicarea prevederilor din OUG nr. 7/2026, care stabilesc pașii ce trebuie urmați de autorități în cazul amenzilor contravenționale neachitate pentru încălcarea regulilor de circulație. Astfel, șoferii în cauză pot rămâne fără permis.

Potrivit Guvernului, noile norme stabilesc atribuțiile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, este reglementat schimbul automat de date între sistemele informatice ale instituțiilor implicate.

Aceste proceduri vor permite aplicarea, modificarea, revocarea sau încetarea suspendării dreptului de a conduce.

Autoritățile fiscale locale vor înregistra amenzile rămase definitive și vor trimite șoferilor o somație de plată în cel mult 30 de zile.

„Potrivit actului normativ, organele fiscale locale înregistrează în evidenţa fiscală amenzile contravenţionale rămase definitive şi transmit contribuabilului, în termen de cel mult 30 de zile, o somaţie de plată. Documentul va cuprinde informaţii privind cuantumul obligaţiei de plată, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum şi data de la care începe şi data la care încetează suspendarea dreptului de a conduce în cazul neplăţii amenzii”, se arată în comunicat.

Dacă suma nu este achitată integral în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenție, autoritatea fiscală locală va stabili perioada de suspendare a dreptului de a conduce.

Durata suspendării va fi stabilită în funcție de valoarea sumei neachitate.

„Durata suspendării se calculează proporţional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitaţi, fără luarea în considerare a fracţiilor de zi. Suspendarea începe la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile şi încetează la ora 24:00 a ultimei zile stabilite.Pentru garantarea dreptului de acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil, normele prevăd că termenul de 90 de zile se suspendă pe perioada în care executarea amenzii este suspendată ca urmare a formulării unei plângeri contravenţionale, în condiţiile legii. Astfel, măsura suspendării dreptului de a conduce nu poate fi aplicată înainte de soluţionarea definitivă a cauzei”, a explicat Guvernul.

Aplicarea măsurii va fi realizată prin intermediul sistemului informatic PatrimVen, care va permite transmiterea informațiilor între instituțiile implicate.

„În termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de 90 de zile, organul fiscal local introduce în sistem datele necesare aplicării suspendării. De asemenea, dacă obligaţia de plată este stinsă ulterior sau dacă se constată că aceasta fusese achitată integral ori parţial înainte de expirarea termenului legal, autoritatea fiscală actualizează de îndată informaţiile privind încetarea, revocarea sau modificarea perioadei de suspendare. Sistemul informatic PatrimVen transmite automat informaţiile necesare către Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate al Ministerului Afacerilor Interne, pentru înregistrarea suspendării sau a redobândirii dreptului de a conduce”, se evidenţiază în comunicat.

Noile reguli stabilesc și datele care vor fi procesate prin sistemul PatrimVen. Detaliile tehnice și măsurile de securitate privind schimbul de informații vor fi stabilite printr-un protocol între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Modelul formularului pentru somația de plată va fi aprobat în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii.

„Prin adoptarea acestor norme metodologice se creează cadrul procedural necesar pentru aplicarea unitară a prevederilor legale, digitalizarea schimbului de date dintre instituţiile implicate şi eficientizarea procesului de recuperare a creanţelor provenite din amenzi contravenţionale, cu respectarea drepturilor şi garanţiilor procedurale ale cetăţenilor”, potrivit Executivului.