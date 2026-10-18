Persoanele care au de rezolvat formalități legate de documente reținute în trafic trebuie să țină cont de schimbarea sediului ghișeelor Brigăzii Rutiere București. Serviciile pentru public sunt disponibile în Hala Laminor, la adresa Bulevardul Basarabia nr. 256, Sectorul 3, potrivit informațiilor comunicate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Mutarea privește inclusiv eliberarea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare reținute de polițiști în urma controalelor rutiere.

Șoferii care trebuie să recupereze documente de la Brigada Rutieră trebuie să se prezinte la ghișeele din Hala Laminor. Noua locație este situată pe Bulevardul Basarabia nr. 256, în Sectorul 3 al Capitalei.

La acest punct de lucru sunt gestionate solicitările care țin de relațiile cu publicul, inclusiv eliberarea documentelor reținute de polițiști.

Transferul activității a necesitat suspendarea temporară a programului cu publicul pentru două zile. În acest interval au fost pregătite spațiile în care funcționează acum ghișeele.

Potrivit reprezentanților Brigăzii Rutiere, reorganizarea are ca obiective scurtarea timpilor de așteptare, asigurarea unor condiții mai bune pentru cetățeni și simplificarea formalităților administrative.

Nu toate informațiile legate de situația rutieră presupun o deplasare la ghișeu. Prin intermediul platformei online a Ministerului Afacerilor Interne, utilizatorii pot consulta anumite date, printre care situația permisului de conducere și istoricul sancțiunilor rutiere.

Pentru operațiunile care necesită ridicarea fizică a documentelor, șoferii trebuie să urmeze procedura aplicabilă și să se adreseze noului punct de lucru al Brigăzii Rutiere.

„Înainte de deplasare, este utilă verificarea informațiilor disponibile pe canalele oficiale ale instituției, mai ales în privința programului și a documentelor necesare pentru eliberare”, a transmis DGPMB.