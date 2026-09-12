Românii care intră în apă în locuri unde scăldatul este interzis sau care refuză să iasă din apă după o solicitare făcută de salvamari ar putea primi amenzi de până la 3.000 de lei. Măsurile sunt incluse într-un proiect de lege privind siguranța în zonele de îmbăiere, aflat în dezbaterea Parlamentului. Inițiativa, înregistrată la Senat cu numărul L551/2026, propune reguli noi atât pentru persoanele care merg la plajă sau la scăldat, cât și pentru administratorii acestor zone. Senatul este prima Cameră sesizată, iar proiectul se află în prezent la comisiile permanente pentru analiză, potrivit Playtech.

Noile sancțiuni nu se aplică deocamdată, deoarece proiectul nu a fost adoptat și nu a devenit lege.

Proiectul de lege prevede sancțiuni pentru cei care ignoră semnalizarea și intră în apă în locuri unde îmbăierea este interzisă.

Persoanele care pătrund în apă în ciuda indicatoarelor de interdicție sau care intră în zone în care scăldatul este interzis permanent ar putea fi amendate cu până la 1.500 de lei. De asemenea, cei care merg la înot nu ar avea voie să depășească limitele zonelor de îmbăiere marcate prin balize sau geamanduri.

Regulile urmăresc să limiteze accesul în spațiile unde condițiile de îmbăiere pot pune în pericol viața oamenilor.

Proiectul prevede amenzi și pentru părinții sau adulții care au copii în grijă și le permit acestora să intre în apă atunci când scăldatul este interzis.

În astfel de situații, sancțiunea ar putea ajunge la 3.000 de lei. Adulții ar trebui să respecte semnalizarea de pe plaje și indicațiile salvamarilor, inclusiv atunci când sunt însoțiți de minori.

Aceeași amendă ar putea fi aplicată și persoanelor care refuză să iasă din apă atunci când salvamarii le solicită acest lucru.

Inițiativa legislativă urmărește să consolideze regulile de siguranță în zonele de îmbăiere, în contextul numeroaselor situații în care oamenii ignoră indicațiile salvamarilor și intră în apă în condiții periculoase.

Potrivit proiectului, persoanele aflate pe plajă sau în zonele de scăldat ar trebui să respecte atât semnele de interdicție, cât și instrucțiunile salvamarilor privind accesul în apă și ieșirea din aceasta.

Proiectul stabilește obligații și pentru administratorii zonelor de îmbăiere supravegheate. Aceste spații ar trebui să fie clar delimitate, iar limitele lor să fie marcate cu balize sau geamanduri vizibile.

Turiștii ar trebui să poată identifica cu ușurință zonele în care înotul este permis și să nu depășească limitele stabilite.

Administratorii care nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute de proiect ar putea fi sancționați cu amenzi de până la 30.000 de lei. Astfel, responsabilitatea pentru siguranța în zonele de îmbăiere ar reveni atât persoanelor care intră în apă, cât și celor care gestionează aceste spații.

Inițiativa L551/2026 a fost înregistrată la Senat în luna august, iar pe 2 septembrie a fost transmisă comisiilor permanente pentru analiză. Comisia pentru administrație publică are termen pentru întocmirea raportului până la 15 septembrie.

Proiectul a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ, însă Consiliul Economic și Social a emis un aviz negativ.

Senatul este prima Cameră care analizează propunerea. Pentru ca noile sancțiuni să intre în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.

Dacă va fi aprobat în forma actuală, accesul în apă într-o zonă interzisă ar putea fi sancționat cu până la 1.500 de lei. Refuzul de a ieși din apă la solicitarea salvamarilor, precum și permiterea accesului unui minor în astfel de condiții, ar putea atrage amenzi de până la 3.000 de lei.