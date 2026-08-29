Un conflict între mai mulți turiști și un salvamar a degenerat într-o bătaie pe plajă, după ce oamenii aflați în apă au fost avertizați să se îndepărteze dintr-o zonă cu valuri periculoase.

Turiștii susțin că salvamarul ar fi avut un comportament agresiv și ar fi vorbit urât, în timp ce acesta afirmă că a fost atacat după ce a încercat să prevină o posibilă tragedie.

Incidentul s-a încheiat cu un apel la 112, iar persoanele implicate au fost conduse la audieri. Cazul are loc în contextul în care, de la începutul sezonului estival, opt oameni au murit înecați după ce au ignorat avertismentele și steagul roșu.

O femeie aflată pe plajă a relatat că oamenii din apă au încercat să respecte indicațiile salvamarului, însă susține că acesta ar fi avut un ton nepotrivit.

„Toți oamenii eram în apă, ne-a făcut semn să ne dăm, noi ne-am dat, dar valurile ne întreceau. I-am spus: «Nu mai vorbi urât»”, a declarat femeia.

Aceasta îl acuză pe salvamar că s-ar fi răstit la mai multe persoane și că ar fi avut un schimb dur de replici cu mama unuia dintre turiști.

„Salvamarul înjura lumea, s-a răstit la mama, a înjurat-o și, ca orice copil pentru mama lui, a sărit”, a mai spus femeia.

Potrivit acestei versiuni, conflictul verbal ar fi fost urmat de confruntarea fizică de pe plajă.

Valentin Stoian, salvamarul implicat în incident, respinge acuzațiile și spune că intervenția sa a avut ca scop îndepărtarea turiștilor dintr-o zonă periculoasă.

„E zonă foarte periculoasă, cu pericol ridicat de moarte. Am avertizat un grup de persoane de foarte multe ori să părăsească zona respectivă, să meargă într-o zonă mai sigură. Le-am spus de «n» ori să plece de acolo, pur și simplu nu voiau să înțeleagă”, a declarat acesta.

Salvamarul spune că, la un moment dat, grupul de turiști a ieșit din apă și l-a înconjurat. În acel moment, susține el, atenția îi era îndreptată și spre alte persoane aflate în dificultate.

„Atenția mea era deja la alte două persoane, o mamă și o fiică ce se aflau în situație de înec. În acel timp, o persoană din acel grup a încercat să mă lovească”, a povestit Valentin Stoian.

Potrivit salvamarului, acesta a încercat inițial să evite confruntarea și să nu răspundă cu violență.

„Am avut reacția să mă feresc, am încercat să nu răspund cu violență la violență, însă a venit tăvălug spre mine. Am fost nevoit, în legitimă apărare, să reacționez și să-l imobilizez pe acest turist”, a declarat el.

Valentin Stoian a spus că ulterior a fost înconjurat de mai mulți membri ai grupului și că situația a degenerat rapid.

„Eu i-am strigat, pentru că sunt valuri. «Nu se aude? Ieșiți afară din apă!». Ei, foarte violenți, au sărit pe mine, un grup de oameni”, a mai declarat salvamarul.

Un coleg al lui Valentin Stoian susține că tensiunile ar fi început după ce salvamarul a intervenit pentru a ajuta două fete aflate în apă.

„A observat două fetițe în apă. Le-a scos, le-a dus părinților, au început părinții să-i adreseze injurii, că ce pui tu mâna pe fetițele mele, în condițiile în care ei nu erau lângă ele”, a declarat colegul salvamarului.

Acesta susține că salvamarul a continuat apoi să supravegheze zona și a observat alte persoane în apă, pe care a încercat să le avertizeze.

„Ulterior s-a întors pe mal găsind alte două sau trei persoane în apă. A început să-i fluiere, aceia din apă l-au ignorat”, a mai spus colegul.

Scandalul s-a încheiat după ce a fost făcut un apel la numărul de urgență 112. Polițiștii au intervenit, iar protagoniștii au fost conduși la audieri.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care a izbucnit conflictul și cine a inițiat agresiunea fizică.

Cazul are loc într-un sezon în care salvamarii au transmis în repetate rânduri avertismente privind pericolele din mare. De la începutul sezonului estival, opt persoane au murit înecate după ce au ignorat steagul roșu și recomandările salvatorilor de pe litoral.