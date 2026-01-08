Infecțiile respiratorii schimbă regulile în Spitalul Județean Constanța. Vizite limitate și acces interzis copiilor

Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a anunțat că, începând de vineri, programul de vizite pentru pacienți va fi redus semnificativ, ca urmare a creșterii cazurilor de infecții respiratorii. Măsura are ca scop protejarea pacienților și a personalului medical, informează conducerea unității.

Concret, vizitele vor fi permise doar o oră pe zi, între 13:00 și 14:00. Fiecare pacient poate fi vizitat de o singură persoană, iar durata vizitei nu va depăși 10 minute.

Accesul copiilor în saloane este interzis, iar vizitatorii sunt obligați să folosească echipamentul de protecție pus la dispoziție la intrarea în secții – mască, halat și botoși – și să respecte igiena mâinilor. Cei care prezintă simptome de răceală, febră sau tuse sunt sfătuiți să amâne vizita.

Decizia survine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de gripă și viroze respiratorii înregistrate în perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. În această perioadă, spitalul a raportat 34 de cazuri de gripă A, 82 de infecții respiratorii acute și 165 de pneumonii.

Reprezentanții SCJU Constanța subliniază că aceste măsuri se aplică tuturor secțiilor, inclusiv secției de Terapie Intensivă, și au caracter temporar, urmând să fie ajustate în funcție de evoluția epidemiologică.

Personalul medical și auxiliar este instruit să poarte mască în spațiile închise, să efectueze igienizarea frecventă a mâinilor, triaj epidemiologic zilnic și aerisirea corespunzătoare a saloanelor și a spațiilor de lucru.

„Scopul principal al restricțiilor este limitarea răspândirii infecțiilor și protejarea sănătății pacienților și a personalului medical. Înțelegem impactul asupra aparținătorilor, însă sănătatea publică primează”, au precizat reprezentanții unității.

Pacienții și aparținătorii sunt rugați să respecte noile reguli pentru a preveni contaminarea și pentru a asigura un mediu sigur în spital. Conducerea spitalului a anunțat că aceste măsuri sunt temporare. Restricții s-ar putea introduce și în alte spitale din țară în următoarea perioadă.