Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, se află luni, 24 august, la Kiev, unde participă la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei și s-a întâlnit cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Informația despre întâlnirea dintre cele două a fost confirmată prin imagini publicate în contextul ceremoniilor desfășurate în capitala ucraineană.

Vizita are o semnificație aparte, deoarece are loc într-un moment în care Ucraina marchează independența țării pe fondul războiului cu Rusia.

Prezența Mirabelei Grădinaru la Kiev fusese anunțată încă din luna iulie de președintele Nicușor Dan, care precizase că partenera sa va participa la evenimentul din 24 august și se va implica în inițiative internaționale dedicate copiilor.

Imaginile de la întâlnirea dintre Mirabela Grădinaru și Maia Sandu au apărut în contextul manifestărilor organizate la Kiev pentru Ziua Independenței Ucrainei.

Maia Sandu a ajuns, la rândul său, în capitala Ucrainei pentru ceremoniile dedicate acestei zile. Președinta Republicii Moldova a transmis că vizita sa reprezintă un semn de solidaritate cu Ucraina și cu populația acestei țări.

Vizita liderului de la Chișinău are loc cu doar câteva zile înainte ca Republica Moldova să marcheze propria Zi a Independenței.

Mirabela Grădinaru a fost invitată la Kiev de Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Cele două se cunosc după întâlnirea pe care au avut-o în luna mai, la Palatul Cotroceni.

La acel moment, discuțiile au vizat mai multe teme sociale, printre care protejarea copiilor, sănătatea mintală și sprijinirea familiilor vulnerabile. Întâlnirea a avut loc în marja Summitului B9 organizat la București.

Ulterior, Nicușor Dan a confirmat public că partenera sa va participa la reuniunea de la Kiev și că va fi implicată în proiecte și inițiative internaționale dedicate copiilor.

Potrivit declarațiilor făcute anterior de președintele României, Mirabela Grădinaru urmează să se implice în inițiative care au în centrul atenției educația și protecția copiilor.

Printre subiectele menționate de Nicușor Dan se numără efectele tehnologiei asupra copiilor și adolescenților, prevenirea dependențelor și crearea unui mediu mai sigur pentru dezvoltarea celor mici.

Șeful statului a precizat că implicarea partenerei sale în astfel de proiecte nu se limitează la România, ci include și participarea la inițiative și reuniuni internaționale.

Ucraina marchează pe 24 august Ziua Independenței, data la care, în 1991, parlamentul de la Kiev a adoptat Declarația de Independență, actul care a stat la baza formării statului ucrainean modern.

Ceremoniile din acest an au loc în contextul continuării războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. La Kiev au fost prezenți lideri și reprezentanți ai mai multor state partenere, iar România este reprezentată atât prin mesajele transmise de președintele Nicușor Dan, cât și prin participarea Mirabelei Grădinaru la evenimentele organizate în capitala ucraineană.

Prezența Mirabelei Grădinaru la Kiev marchează astfel una dintre cele mai importante participări internaționale ale sale de până acum, într-un context în care inițiativele dedicate copiilor și sprijinul pentru Ucraina se află în centrul reuniunilor organizate cu ocazia Zilei Independenței.