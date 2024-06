Economie Gala Capital. Georgiana Popovici, Centrul de Excelență în Educație: „Măsura succesului este dată de realizările elevilor mei“







Profesor dr. Georgiana Popovici a pregătit de-a lungul anilor sute de elevi, ajutându-i să obțină rezultate excelente la examenele academice. Meritele și efortul său au fost aduse în prim-plan în cadrul ediției din acest an a Galei Capital Femei de succes.

Profesor doctor Georgiana Popovici a primit în cadrul Galei Capital Femei de succes premiul pentru excelență în pregătirea elevilor pentru examene internaționale de matematică.

„Premiul reprezintă o onoare pentru mine și îl dedic părinților mei, care m-au ajutat întotdeauna. Matematica este pasiunea și profesia mea de peste 20 de ani. Iar eu, dr Georgiana Popovici, de la Creative learnig Hub - brandul meu - îi ajut pe elevi să deschidă uși spre o lume plină de posibilități și să își urmeze propriul drum. Prin educație putem construi un viitor luminos. Mulțumesc încă odată și felicitări tuturor doamnelor excepționale care au primit premii în această seară.“, a declarat Georgiana Popovici pe scena Galei Capital.

Sute de elevi pregătiți

Georgiana Popovici este profesor, doctor în matematică și cercetător, specializată în matematică și statistică. Georgiana a pregătit sute de elevi care au făcut-o să fie mai mândră, cu fiecare reușită a lor.

Apropo de situația școlilor, Georgiana spune că i se pare îngrijorător că un profesor, un om cu un impact important în viețile a zeci sau chiar sute de elevi în fiecare an, ajunge să fie plătit mult mai slab decât persoane cu alte profesii. „Până la urmă, această muncă vine și cu o componentă morală. Profesorul nu doar predă, dar și inspiră și ghidează“, precizează cercetătoarea.

Creative Learning Hub

Chiar de la deschiderea Centrului de Excelență în Educație, în 2019, Georgiana a avut mereu în vedere să rămână la curent cu tendințele actuale și să se adapteze cât mai bine nevoilor elevilor.

„Anul acesta, am lansat Creative Learning Hub by Georgiana Popovici. Este un loc unde fiecare vis de a deveni student al unor universități de prestigiu din străinătate poate deveni realitate“, declară cercetătoarea.

„Ofer lecții private de matematică și statistică pentru examenele internaționale: IB, A LEVEL, GMAT și SAT. Acest proiect îmi oferă oportunitatea de a lucra individual cu elevii mei. Le ofer un plan de pregătire adaptat nevoilor lor specifice. De asemenea, folosesc metode creative de învățare pentru a-i ajuta să obțină rezultate excelente la examenele academice“, ne limpezește Popovici. Care, pentru anul viitor, își propune să extindă numărul de elevi la centru. Dar și să continue să îi inspire pe tineri să îndrăgească științele exacte.

Marile provocări

Având o activitate zilnică la catedră, dimineața la o școală particulară și după-amiaza ca asistent la Facultatea de Matematică, Georgianei i-a fost dificil să găsească timp pentru lucrarea de doctorat în perioada 2003-2008.

„A fost o adevărată provocare pe care am depășit-o, în primul rând, bazându-mă pe motivație și pasiune. Îmi doream cu adevărat să mă dedic acestui obiectiv și sunt pasionată de știință. Astfel, am găsit resursele să le fac pe toate. Nu spun că a fost ușor. Îi înțeleg bine pe elevii mei când spun adesea că nu au timp să studieze, să lucreze, să citească, să facă și sport. Dar mereu le reamintesc că, dacă pun suflet, dacă sunt cu adevărat pasionați, nimic nu este imposibil.“, spune Popovici, cercetătoarea despre care știm deja că are un spirit antreprenorial destul de dezvoltat.

Seviciu de succes, femeie de succes

„Rețeta succesului pentru Creative Learning Hub nu poate fi redusă la o formulă simplă. Însă cred că pasiunea și devotamentul pentru științele exacte au fost esențiale. Dorința de a deveni cea mai bună versiune a mea a ghidat fiecare pas al activității mele de până acum. De asemenea, măsura succesului este dată de realizările elevilor mei. Ei reprezintă sursa cea mai profundă de satisfacție.“, punctează Georgiana Popovici.

Dar în plan personal, cum stăm cu succesul?

„Secretul succesului constă într-o combinație atentă de devotament, perseverență și dragoste pentru ceea ce faci. Este vorba despre a dedica în fiecare zi timp, energie și pasiune fiecărui demers pe care îl întreprinzi.“, subliniază Georgiana.

Cât despre hobby-uri, doctorul în matematică, atunci când nu e la catedră, își dedică timpul lecturii și călătoriilor. Sunt două activități care, în felul lor, reprezintă forme de „evadare“ din ritmul cotidian. „Lectura mă transportă în lumi fantastice. Călătoriile îmi oferă oportunitatea de a descoperi noi locuri și culturi. În același timp, familia este pentru mine un punct de sprijin și orice ocazie de a revedea locurile natale și de a petrece timp cu părinții sunt moduri de a mă reconecta cu rădăcinile mele“, conchide Georgiana Popovici.

Capital Top 100 Femei de succes din România

În cadrul Galei Capital Femei de succes a avut loc și lansarea „Capital Top 100 Femei de succes din România" Ediția 2024. Proiectul reunește personalități de seamă, femei de afaceri, în funcții de management în companii private și instituții publice, antreprenoare, personalități ale vieții artistice, din domeniul cercetării și educației, din lumea sportului și societatea civilă cu rezultate și performanțe remarcabile.

