Cine a salvat-o pe Inna de la un atac de panică. O singură persoană a reușit

Cine a salvat-o pe Inna de la un atac de panică. O singură persoană a reușit
Inna a povestit la o emisiune faptul că celebritatea are costurile ei și că a avut și momente complicate. O singură persoană a reușit să o calmeze.

Inna, relație foarte apropiată cu mama

Artista internațională a povestit că a avut și momente mai complicate în viața de cântăreață. Mai ales că încărcătura emoțională este una extrem de mare atunci când ești star internațional. Doar că aceasta are și un ”buton” de panică pe care îl poate apăsa în astfel de situații. ”Voi știți că am avut momente în viața mea când eram extrem de debusolată.

Era 1-2 noaptea, nu puteam să adorm, eram într-un atac de panică. Trebuia să zbor în Chile și până dimineața i-am rugat pe cei din echipa mea să îi cumpere mamei zbor să vină. Le-am spus că eu nu plec fără mama. Și cum a venit mama, m-am liniștit imediat. Totul era perfect, am ajuns în Chile, a fost extraordinar concertul. Mama e drăguță și știe să se distreze”, a povestit artista.

Familie unită

De altfel, artista a explicat că cea care i-a dat viață este mereu alături de ea, chiar dacă nu fizic. Cele două au explicat cât sunt de recunoscătoare lui Dumnezeu pentru tot succesul pe care cântăreața îl are.

De asemenea Inna își arată recunoștința și în fața prietenilor, făcându-le cadouri de zeci de mii de euro.

Cea mai bogată artistă

Pe lângă succesul național și internațional, Inna are și o avere colosală. În spațiul public s-a vehiculat ipoteza potrivit căreia ea este cea mai bogată cântăreață din România. Nu de alta, dar lunar are concerte în toate colțurile lumii și de fiecare dată înregistrează succes peste succes.

Hiturile ei răsună nu doar în România ci și în America Latină, dar și în Asia sau în Europa. Faptul că a avut colaborări internaționale cu tot felul de artiști precum Sean Paul a contat de asemenea pentru succesul ei.

