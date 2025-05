Monden Surpriză de proporții: Irina Rimes, Magnat și Feoctist dau viață unui hit folcloric – Video







O surpriză muzicală a luat internetul cu asalt! Artiștii Magnat și Feoctist au lansat, alături de una dintre cele mai iubite voci ale industriei muzicale românești și moldovenești – Irina Rimes – o reinterpretare inedită a piesei folclorice „Foaie verde, cinci chiperi”.

Melodia, lansată oficial pe platformele de streaming și YouTube, a reușit să cucerească inimile fanilor în mai puțin de 24 de ore. Piesa a acumulat deja peste 82.000 de vizualizări.

„Bucuroși să anunțăm noua noastră piesă comună! Audiție plăcută!”, a scris Magnat într-o postare pe rețelele de socializare.

Un cântec popular cu o nouă viață

„Foaie verde, cinci chiperi” este un cântec popular moldovenesc cu rădăcini adânci în folclor, cunoscut publicului larg în special prin interpretarea lui Ion Paladi împreună cu Orchestra „Lăutarii”. Acum, piesa revine într-o formulă contemporană, care combină tradiția cu ritmurile moderne. De asemenea și emoția autentică a interpretării Irinei Rimes.

Versurile și muzica noii versiuni sunt semnate de Irina Rimes, Magnat, Feoctist și legendarul Benone Sinulescu. Acesta fiind un omagiu adus patrimoniului muzical românesc și moldovenesc.

Reacții entuziaste din partea fanilor

Fanii au fost entuziasmați de această colaborare neașteptată, umplând rețelele de socializare cu mesaje de apreciere:

„Asta da surpriză! Felicitări și mulțumim!” „Piesa asta va cânta la toate nunțile și cumetriile din Republica Moldova!” „Armonie, nostalgie, o stare de bine. Mândră de voi!”

Mulți dintre internauți așteaptă acum cu nerăbdare și videoclipul oficial. Potrivit comentariilor, ar putea deveni un hit al sezonului estival.

Irina Rimes – un nume care nu mai are nevoie de introducere

Irina Rimes, una dintre cele mai influente artiste din Republica Moldova și România, este cunoscută pentru stilul său inconfundabil și pentru hituri precum „Visele”, „Cosmos”, „Pastila” sau „Bolnavi amândoi”. Cu peste 450 de milioane de vizualizări pe YouTube și colaborări cu artiști de top precum INNA, Carla’s Dreams, The Motans sau Guess Who, Irina aduce un plus de sensibilitate și forță oricărui proiect artistic.

Magnat și Feoctist – o formulă muzicală de succes

Cunoscuți pentru piesele virale „Ce-am făcut cu viața mea”, „Bună Rea” și „Dă-mă, mamă, după Iura”, Magnat și Feoctist continuă să îmbine folclorul urban cu sunetul contemporan, creând un stil aparte, apreciat de publicul tânăr.