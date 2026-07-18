Din cuprinsul articolului Promite produse exclusiv de la fermieri români

Deschiderea noului magazin al lui Călin Donca, în București, a atras sâmbătă sute de persoane, care s-au așezat la cozi încă din primele ore ale dimineții pentru a profita de promoțiile anunțate. Aglomerația a fost atât de mare încât jandarmii au intervenit pentru a menține ordinea și a preveni incidentele.

Magazinul și-a deschis oficial porțile la ora 12:00, însă mulți clienți au ajuns cu mult înainte de inaugurare, atrași de ofertele de lansare. Printre produsele promovate s-au numărat uleiul la 2 lei, sarea la un leu și reduceri de până la 90% la anumite articole.

Călin Donca susține că noul magazin are un concept diferit față de marile lanțuri comerciale, punând accent pe produsele provenite de la producători români.

„Ca sortimente de produse avem o gamă extrem de variată deoarece noi am ales întâi producătorii, nu neapărat produsele. Chiar am verificat să fie produsul din România, nu companii din România care cumpără carnea, spre exemplu, din altă țară, poate chiar din afara Uniunii Europene.

La ora actuală avem aproape 1.000 de sortimente diferite și putem începe de la lucrurile de bază, cum sunt mezelurile din porc, capră, oaie. Avem chiar și borcane cu untură și cârnați în ele, așa cum se făceau odată.

Trecând mai departe, la lactate, avem sortimente din capră și oaie. Avem și pește, în mare parte păstrăv și diverse produse din păstrăv. Totodată, avem și produse din soia care înlocuiesc produsele din carne pentru cei care sunt vegetarieni”, a declarat Călin Donca.

Legume și fructe românești, fără tratamente care să grăbească dezvoltarea

Antreprenorul a mai spus că o altă componentă importantă a proiectului este oferta de produse proaspete, provenite din ferme și sere din România.

„Nu lipsesc legumele de sezon, ceea ce găsim în ultimele solare sau sere din această perioadă în România. Verificăm să fie fără tot felul de îngrășăminte sau substanțe care să le grăbească creșterea. Aici pot să enumăr ardei, morcov, varză, păstârnac, ceapă. Mă uit prin vitrine, pentru că sunt la magazin, și nu lipsesc fructele de pe rafturi”, a mai spus Călin Donca.