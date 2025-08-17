Standard Liege suferă o înfrângere clară în fața lui Union St Gilloise
- Andreea Răzmeriță
- 17 august 2025, 11:22
Echipa Standard Liege a pierdut sâmbătă seara, scor 0-3, în deplasare, în fața formației Union St Gilloise, în etapa a patra a campionatului belgian, Pro League. Gazdele au dominat partida încă din prima repriză, în timp ce Standard Liege a rămas în zece jucători după eliminarea lui Thomas Henry.
Standard Liege rămâne fără puncte în fața liderului campionatului
Union St Gilloise a deschis scorul în minutul 23, când Raul Florucz, jucător austriac de origine română, a pasat decisiv pentru Kevin Rodriguez, marcatorul golului. Standard Liege a rămas în inferioritate numerică în minutul 25, după eliminarea lui Thomas Henr.
Antrenorul echipei, Mircea Rednic, a încercat ajustări tactice la pauză, însă nu a reușit să oprească dominația gazdelor. Kevin Rodriguez a majorat avantajul în minutul 61, iar Promise David a stabilit scorul final în minutul 84. În clasament, Union St Gilloise conduce neînvinsă, cu 10 puncte, în timp ce Standard Liege se situează pe locul 5, cu 7 puncte.
Negocieri și transferuri pentru întărirea echipei
Conducerea echipei belgiene caută să întărească lotul, fiind aproape de a realiza al 12-lea transfer al verii. Standard Liege negociază cu fundașul senegalez Fode Ballo-Toure (28 de ani), care a rămas liber de contract după plecarea de la Le Havre.
După ce varianta Axel Witsel a picat, directorul sportiv Marc Wilmots îl consideră pe Toure o achiziție importantă, chiar dacă fotbalistul nu a impresionat în ultimele sezoane. Leuven se află și el pe urmele jucătorului. Toure a jucat pentru PSG, Lille, Monaco și AC Milan, având experiență atât la nivel de club, cât și la naționala Senegalului.
Standard Liege vizează revenirea în topul fotbalului belgian
Standard Liege își propune să redevină o forță în campionatul belgian, iar conducerea clubului susține toate deciziile tactice ale lui Mircea Rednic. Viitoarele meciuri, în special deplasarea la campioana en-titre Royale Union Saint-Gilloise, vor fi un test important pentru echipă.
Dacă noile transferuri se vor integra rapid, Standard Liege ar putea reveni în lupta pentru primele locuri și pentru calificările europene, consolidându-și poziția în contextul regional al fotbalului belgian, potrivit golazo.ro
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.