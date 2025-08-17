Sport Standard Liege suferă o înfrângere clară în fața lui Union St Gilloise







Echipa Standard Liege a pierdut sâmbătă seara, scor 0-3, în deplasare, în fața formației Union St Gilloise, în etapa a patra a campionatului belgian, Pro League. Gazdele au dominat partida încă din prima repriză, în timp ce Standard Liege a rămas în zece jucători după eliminarea lui Thomas Henry.

Union St Gilloise a deschis scorul în minutul 23, când Raul Florucz, jucător austriac de origine română, a pasat decisiv pentru Kevin Rodriguez, marcatorul golului. Standard Liege a rămas în inferioritate numerică în minutul 25, după eliminarea lui Thomas Henr.

Antrenorul echipei, Mircea Rednic, a încercat ajustări tactice la pauză, însă nu a reușit să oprească dominația gazdelor. Kevin Rodriguez a majorat avantajul în minutul 61, iar Promise David a stabilit scorul final în minutul 84. În clasament, Union St Gilloise conduce neînvinsă, cu 10 puncte, în timp ce Standard Liege se situează pe locul 5, cu 7 puncte.

Conducerea echipei belgiene caută să întărească lotul, fiind aproape de a realiza al 12-lea transfer al verii. Standard Liege negociază cu fundașul senegalez Fode Ballo-Toure (28 de ani), care a rămas liber de contract după plecarea de la Le Havre.

După ce varianta Axel Witsel a picat, directorul sportiv Marc Wilmots îl consideră pe Toure o achiziție importantă, chiar dacă fotbalistul nu a impresionat în ultimele sezoane. Leuven se află și el pe urmele jucătorului. Toure a jucat pentru PSG, Lille, Monaco și AC Milan, având experiență atât la nivel de club, cât și la naționala Senegalului.

Standard Liege își propune să redevină o forță în campionatul belgian, iar conducerea clubului susține toate deciziile tactice ale lui Mircea Rednic. Viitoarele meciuri, în special deplasarea la campioana en-titre Royale Union Saint-Gilloise, vor fi un test important pentru echipă.

Dacă noile transferuri se vor integra rapid, Standard Liege ar putea reveni în lupta pentru primele locuri și pentru calificările europene, consolidându-și poziția în contextul regional al fotbalului belgian, potrivit golazo.ro