Monden Soția fotbalistului Alexandru Raicea, agresată de doi bărbați într-un supermarket din Craiova







Luminița, soția mijlocașului de la FCU Craiova, Alexandru Raicea, a fost victima unui atac violent într-un supermarket din centrul Craiovei.

Incidentul a avut loc în urmă cu patru zile, când doi bărbați necunoscuți, tată și fiu, au agresat-o fizic în mod brutal, lăsând-o în stare de leșin pe podea. Agresorii sunt identificați ca fiind Vasile Miclescu, cunoscut sub porecla „Astronom”, și fiul său. Luminița, în vârstă de 26 de ani, a fost lovită până când și-a pierdut cunoștința.

Conform declarațiilor sale, conflictul a izbucnit din cauza nemulțumirii legate de timpul de așteptare la casa de marcat, într-un magazin extrem de aglomerat.

„Eu am mers la un supermarket, cam la 100-200 de metri de casă. Ce-i drept era destul de aglomerate în seara respectivă la magazin, fiind deschisă doar o casă, așa că un domn de acolo care era la coadă a început să țipe, să facă scandal și să reclame că este deschisă doar o casă. Așa că cei de la supermarket au mai deschis o casă. În momentul în care s-a deschis și casa din dreapta, un domn care era în fața mea m-a văzut că eram cu baxul de apă în mână și s-a oferit să-mi ofere locul dumnealui la coadă ca să nu mai aștept. Eu i-am mulțumit dumnealui și așteptam să-mi scaneze produsele.”

Luminița a reușit să sune la 112 în timpul altercației, însă acest lucru a declanșat furia celor doi bărbați care au continuat să o lovească fără milă.

„În momentul respectiv, agresorul, care se afla încă că la casa din stânga, a început să țipe la angajații magazinului, să țipe la oamenii care mai erau la coadă și reclama că de ce se fac lucruri din astea, că pe unde ne credem și că el trebuia să fie în față și așa mai departe”, a relatat Luminița. Ea a încercat să aplaneze conflictul oferindu-și locul la coadă pentru a calma spiritele, însă agresorii s-au enervat și mai tare. „Eu când am văzut că se iscase deja un conflict, am vrut să-i ofer locul meu la coadă ca să se calmeze. Am spus ‘Dacă vă grăbiți, puteți să veniți în locul meu la casă’. În momentul în care am spus lucrul ăsta, el s-a enervat și mai tare. A venit către mine și a început să mă înjure. El era și cu fiul lui acolo, care era în fața mea la casa de marcat, a început să mă înjure și fiul lui, după care a început să mă lovească din nou.” Luminița a mărturisit că a leșinat și a fost lovită chiar și după ce și-a pierdut cunoștința. Martorii au intervenit încercând să o ajute: „Băiatul care fusese la casă mă ținea de cap ca să nu stau cu capul pe jos. M-a stropit cu apă câte cât să-mi revin.”

După agresiune, la fața locului au sosit poliția și SMURD-ul, iar Luminița a fost transportată la spital pentru investigații medicale.

„După ceva timp a venit și poliția, SMURD-ul și ulterior m-au dus la spital pentru investigații. La momentul respectiv, Poliția nu a făcut nimic în sensul că probabil au văzut și că starea de sănătate nu permite să dau vreo declarație sau ceva. Nu au venit la spital ulterior, dar pe 13 august am fost eu și am depus plângere și am dat o scurtă declarație”, a declarat Luminița pentru ediție.ro.

În acest moment, cazul este în curs de investigare, iar soția fotbalistului se află încă în stare de șoc după trauma suferită. Întreaga comunitate a fotbalului și nu numai se mobilizează în sprijinul ei, în speranța ca justiția să-și facă datoria și agresorii să fie pedepsiți.