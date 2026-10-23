Un judecător american i-a cerut președintelui Donald Trump să se prezinte la o depoziție până la 11 decembrie, în procesul de defăimare în valoare de 10 miliarde de dolari intentat împotriva BBC pentru montajul înșelător publicat și recunoscut ca atare de televiziunea britanică, potrivit Politico.

Judecătoarea Enjoliqué Lett le-a spus avocaților președintelui că nerespectarea ordinelor privind predarea documentelor relevante ar putea duce la respingerea procesului.

Litigiul vizează un așa-zis „documentar” difuzat de BBC în 2024, de fapt un montaj mincinos, în care fragmente din discursul susținut de Trump la 6 ianuarie 2021 au fost montate astfel încât să creeze impresia că acesta îndemna mulțimea la violențe.

BBC a fost nevoită să prezinte scuze, dar a susținut că fake news-ul difuzat nu ar fi încălcat legea.

Mărturia fusese programată inițial pentru 16 octombrie, dar a fost anulată de echipa lui Trump. Avocatul Alejandro Brito a invocat probleme de importanță națională, inclusiv conflictele din Orientul Mijlociu și războiul dintre Rusia și Ucraina.

Avocatul televiziunii de stat britanice, Charles Tobin, a contestat explicația, susținând că președintele participase în aceeași zi la un miting politic în Georgia și la un eveniment de strângere de fonduri.

Termenul pentru finalizarea probelor este în prezent 18 decembrie, însă depoziția ar putea fi amânată până în ianuarie dacă instanța aprobă prelungirea acestuia.

În urma scandalului generat de difuzarea acestui fake news, în campania electorală pentru președinția SUA, doi dintre cei mai importanți șefi ai BBC au demisionat.

Este vorba despre Tim Davie, directorul general al BBC, care și-a anunțat demisia pe 9 noiembrie 2025. El a spus că, deși controversa nu a fost singurul motiv al deciziei, dezbaterea privind canalul de știri al televiziunii de stat britanice a contribuit la aceasta și că, în calitate de director general, își asumă responsabilitatea finală pentru greșelile instituției.

De asemenea, Deborah Turness, directoarea executivă a BBC News, a demisionat în aceeași zi. Ea a declarat că scandalul legat de fake news-ul difuzat de emisiunea Panorama ajunsese într-un punct în care afecta BBC și că, în funcția sa, responsabilitatea îi revenea.

Deborah Turness a recunoscut că BBC a făcut greșeli majore, dar a susținut că BBC News nu ar fi părtinitoare la nivel instituțional.