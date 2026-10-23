Copiii cu vârste între 6 și 12 ani din Sectorul 1 al Capitalei ar putea beneficia de un ajutor financiar de 250 de lei pe lună pentru plata abonamentelor la cluburi sportive. Consiliul Local a aprobat joi, 22 octombrie, proiectul „O șansă la sport”, destinat familiilor care îndeplinesc anumite criterii de venit și eligibilitate. Programul ar urma să înceapă la 1 ianuarie 2027. Sprijinul financiar urmărește să le ofere mai multor copii acces la activități sportive, indiferent de posibilitățile materiale ale familiilor din care provin.

Ajutorul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, care învață la o unitate de învățământ de stat sau privată din Sectorul 1.

Pentru a beneficia de bani, familiile trebuie să îndeplinească anumite condiții. Venitul net lunar nu trebuie să depășească 4.000 de lei pe membru de familie, iar copiii trebuie să beneficieze de bursă socială sau să aibă cerințe educaționale speciale.

Banii vor putea fi folosiți exclusiv pentru plata abonamentelor la cluburile sportive validate în program, nu pentru alte cheltuieli ale familiei.

Potrivit Primăriei Sectorului 1, valoarea sprijinului va fi de maximum 250 de lei lunar pentru fiecare copil eligibil. Dacă abonamentul la clubul sportiv ales costă mai puțin, programul va acoperi doar prețul acestuia.

În schimb, dacă abonamentul depășește 250 de lei, părinții vor trebui să achite diferența din veniturile personale.

Programul este prevăzut să înceapă la 1 ianuarie 2027 și va avea un buget anual de maximum 10 milioane de lei.

Autoritățile locale vor să simplifice procedura de înscriere și utilizare a ajutorului financiar. Părinții vor putea depune cererile online sau vor putea solicita sprijin pentru completarea acestora.

În locul voucherelor pe hârtie, beneficiarii vor primi carduri nominale, alimentate lunar, care vor putea fi utilizate doar la clubul sportiv ales.

„Prin proiectul «O şansă la sport», schimbăm sistemul, astfel încât banii publici să fie cheltuiţi mai corect şi mai eficient. Nu mai vrem dosare complicate şi drumuri inutile. Înscrierea se va putea face online sau cu asistenţă pentru părinţii care au nevoie de ajutor. Voucherul pe hârtie va fi înlocuit cu un card nominal, alimentat lunar, care poate fi folosit doar la clubul sportiv ales”, a declarat primarul Sectorului 1, George Tuţă.