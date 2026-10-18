Când intră banii pentru alocații în noiembrie. Calendarul plăților

Când intră banii pentru alocații în noiembrie. Alocațiile de stat pentru copii ar urma să fie virate mai devreme în noiembrie 2026, potrivit calendarului de plăți. Modificarea îi vizează pe aproximativ 3,6 milioane de beneficiari și apare deoarece data obișnuită de plată, 8 noiembrie, cade într-o zi de duminică.

Conform calendarului de plăți, alocațiile pentru copii sunt programate să ajungă în conturile bancare pe 6 noiembrie 2026. În mod obișnuit, aceste drepturi sunt achitate în data de 8 a fiecărei luni. În noiembrie, ziua respectivă cade duminică, motiv pentru care plata este așteptată mai devreme.

Părinții ar urma să poată verifica încasarea banilor încă de vineri, 6 noiembrie. Ora la care sumele devin disponibile poate depinde de procesarea transferurilor bancare.

În cazul în care alocația nu apare în cont până la sfârșitul zilei de vineri, beneficiarii pot solicita informații de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. De asemenea, pot verifica din nou conturile luni, 9 noiembrie, deoarece sunt posibile întârzieri tehnice în procesarea unor viramente.

Persoanele care încasează alocația de stat pentru copii prin transfer bancar nu trebuie să facă demersuri suplimentare pentru a beneficia de modificarea calendarului.

Banii vor fi virați automat în conturile deja înregistrate la instituțiile responsabile de efectuarea plăților. Prin urmare, părinții nu sunt nevoiți să comunice din nou datele bancare sau să depună solicitări pentru efectuarea viramentului înainte de data obișnuită.

Pentru a verifica plata, beneficiarii pot consulta soldul contului bancar.

Activarea notificărilor din aplicațiile bancare poate fi utilă pentru a afla când alocația a fost transferată.

Alocația de stat este acordată copiilor cu domiciliul sau reședința în România, indiferent de veniturile realizate de părinți.

Valoarea dreptului diferă în funcție de vârsta beneficiarului și, în anumite situații, de existența unei dizabilități.

Copiii cu vârsta de până la doi ani beneficiază de o alocație mai mare decât suma standard acordată celor cu vârste între doi și 18 ani. De asemenea, pentru copiii cu dizabilități, în condițiile prevăzute de lege, se acordă o valoare majorată.

Pentru beneficiarii cu vârste între doi și 18 ani, cuantumul este stabilit prin lege, iar sumele pot fi indexate periodic în funcție de rata inflației.

În familiile cu mai mulți copii, alocația se acordă individual, pentru fiecare beneficiar care îndeplinește condițiile legale. Plățile sunt efectuate lunar, în contul bancar comunicat instituțiilor competente.

Modificarea calendarului din noiembrie nu vizează exclusiv alocațiile de stat pentru copii. Potrivit informațiilor publicate de Bugetul.ro, și alte beneficii sociale care au în mod obișnuit data de plată pe 8 a lunii ar urma să fie procesate înainte de weekend.

Printre acestea se numără indemnizațiile pentru creșterea copilului și alte drepturi sociale administrate prin sistemul public de asistență socială.

Beneficiarii sunt sfătuiți să consulte informațiile publicate de Ministerul Muncii și de agențiile teritoriale pentru a afla dacă apar modificări ale calendarului.

În cazul în care sumele nu sunt virate la data estimată, pot fi solicitate informații de la instituția responsabilă de efectuarea plății.